Decizia reflectă atât creșterea prețului aurului, care a atins un nivel record de 4.200 de dolari pe uncie, dublu față de 2024, cât și cererea constantă pentru produse de lux destinate clienților ultra-bogați.

Strategia producătorilor de ceasuri de lux Rolex este tot mai clară: se concentrează pe segmentul premium, unde cererea depășește oferta, spun analiștii din industrie.

Rolex Cosmograph Daytona din aur alb este exemplul perfect al acestui trend. În Statele Unite, prețul modelului a crescut cu 14% în 2026, ajungând la 59.100 de dolari, o creștere de 33% față de 2024.

Datele WatchCharts arată că aceste scumpiri surprind o parte a pieței, dar nu descurajează clienții fideli mărcii.

Fenomenul nu este unic pentru Rolex. Cartier, parte a grupului Richemont, a majorat luna trecută prețurile anumitor ceasuri din aur cu până la 10%.

Exporturile elvețiene de ceasuri cu prețuri de peste 20.000 de franci elvețieni, un segment dominat de Rolex, s-au dublat față de perioada de dinaintea pandemiei, reprezentând acum peste două treimi din valoarea totală a exporturilor de ceasuri ale Elveției.

În timp ce cererea din partea clasei de mijloc a scăzut, clienții foarte bogați continuă să investească în modele exclusiviste, acceptând prețuri tot mai ridicate.

Atractivitatea mărcii Rolex rămâne excepțional de ridicată, confirmă analiștii, subliniind că multe modele sunt încă mai solicitate decât poate produce compania.

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