Parchetul din Gent, Belgia, solicită trimiterea în fața Curții cu Jurați a unui român în vârstă de 35 de ani, acuzat de jefuirea și uciderea fostei campioane belgiene la scrimă, Georgette Van Den Bogaerde. Dosarul a avansat spectaculos după o pistă neașteptată apărută în Franța, relatează cotidianul belgian HLN.

Victima, o figură emblematică a sportului belgian, avea 90 de ani în momentul atacului din iunie 2019.

Deși trăia singură în vila sa din Gent, femeia era extrem de activă, pasionată de grădinărit și cercetări genealogice.

Istoria o reține drept una dintre pionierele scrimei feminine din Belgia, obținând titlul de campioană națională la seniori în anul 1962.

Un atac brutal urmat de ani de incertitudine

La sfârșitul lunii iunie 2019, o asistentă socială sosită să o ajute pe Georgette Van Den Bogaerde cu documentele fiscale a descoperit-o pe bătrână prăbușită pe podeaua din sufragerie.

Transportată de urgență la spital cu traumatisme faciale severe și două hemoragii cerebrale, fosta sportivă a murit o săptămână mai târziu din cauza rănilor severe.

Anchetatorii au stabilit rapid că locuința fusese ținta unui jaf violent. Etajul casei era răvășit, dulapurile fuseseră forțate, iar din colecția personală lipseau mai multe bijuterii, printre care și o brățară din aur gravată pe interior cu numele „Norris”, porecla folosită de apropiații fostei campioane.

În ciuda investigațiilor extinse, identitatea autorului a rămas un mister complet timp de cinci ani.

Prins la furat de roșii în Franța și identificat prin profilul ADN

Răsturnarea de situație s-a produs în vara anului 2024, în localitatea Décines-Charpieu de lângă Lyon, Franța.

Proprietarii unor grădini, exasperați de furturile repetate de roșii, dovlecei și castraveți, au instalat camere de supraveghere și au organizat o pândă nocturnă.

Aceștia l-au prins în flagrant pe suspect în timp ce escalada un gard și l-au predat poliției franceze.

Verificările de rutină ale identității și prelevarea probelor ADN au oferit o potrivire directă cu dovezile colectate în 2019 de la locul crimei din Gent.

Românul, care locuia în Belgia dar se afla de o perioadă în Franța, a fost extrădat și încarcerat într-o închisoare belgiană.

Camera de Inculpare din Gent a analizat dosarul și l-a transmis Parchetului Public pentru continuarea procedurilor judiciare.

Instanța urmează să confirme dacă bărbatul va fi judecat oficial de Curtea cu Juri pentru jaf urmat de ucidere.

Suspectul neagă orice implicare în moartea fostei sportive. Apărarea susține că prezența urmelor genetice nu reprezintă o dovadă directă a participării la omor și solicită reevaluarea probelor obiective din dosar.