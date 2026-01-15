Un român a pus foc la o tinichigerie auto după concediere

Miercuri, 14 ianuarie, carabinierii din cadrul Stației San Felice sul Panaro au pus în aplicare o ordonanță de dispunere a unei măsuri preventive, care prevede obligația de a rămâne pe raza localității de domiciliu și arest la domiciliu pe timpul nopții, în intervalul orar 22:00–06:00.

Potrivit relatării Modena Today, măsura a fost dispusă de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Modena, la solicitarea Parchetului, față de un român în vârstă de 27 de ani suspectat de comiterea infracțiunii de tentativă de incendiere.

Camerele de supraveghere, decisive în anchetă

Ancheta a fost declanșată în noaptea de 18 octombrie 2025, în urma unei intervenții comune a carabinierilor și a pompierilor din San Felice sul Panaro, la o tinichigerie auto din localitatea Camposanto.

În urma incendiului, au fost avariate motorul electric al porții de acces și o parte a gardului perimetral.

La fața locului au fost descoperite urme de lichid inflamabil, element care a orientat imediat ancheta spre ipoteza unei acțiuni intenționate.

Investigațiile ulterioare, bazate pe declarațiile persoanei vătămate, formulate în cadrul plângerii penale, precum și pe analiza imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video din zonă, au permis identificarea vehiculului utilizat de suspect, observat în apropierea locului incendiului.

Aceste elemente au condus la strângerea unor indicii grave de vinovăție împotriva bărbatului de 27 de ani, fost angajat al societății comerciale afectate de incendiu.

Românul a acționat „din furie și frustrare după concediere”

Un nou element incriminator a apărut odată cu executarea unui mandat de percheziție domiciliară, emis la data de 19 noiembrie 2025 de către Parchetul din Modena.

Atunci, anchetatorii au sechestrat articolele de îmbrăcăminte pe care bărbatul le-ar fi purtat în momentul comiterii faptei, conform concluziilor investigatorilor.

În cadrul audierii preventive în fața judecătorului pentru investigații preliminare al Tribunalului din Modena, românul ar fi declarat că a acționat „din furie și frustrare după concediere”, oferind astfel un posibil motiv care ar fi stat la baza tentativei de incendiere.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului din Modena.

Anul trecut, în Austria, un român în vârstă de 33 de ani l-a falimentat pe fostul patron, după ce a apăsat un buton pentru a se răzbuna că a fost concediat. Tânărul a oprit sistemul de încălzire într-o hală de creștere a puilor, ducând la moartea a aproximativ 1.000 de păsări.