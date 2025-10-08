Potrivit anchetei, faptele au avut loc pe 27 și 28 august 2025, când bărbatul ar fi profitat de momentele de neatenție ale angajaților pentru a lua recipientele în care personalul aduna bacșișurile, plecând cu o pradă de aproximativ 5.000 de euro.

„Investigațiile au început imediat după ce doi hotelieri au raportat dispariția banilor colectați în recipiente destinate personalului”, au transmis carabinierii.

Analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere, coroborată cu declarațiile martorilor, a permis identificarea rapidă a suspectului, care a fost trimis în fața autorității judiciare din Bolzano.

Proprietarii celor două hoteluri și-au exprimat ușurarea față de finalizarea anchetei, însă și dezamăgirea provocată de un gest care „a afectat în mod direct munca și angajamentul angajaților”.

Carabinierii au făcut apel la operatorii din turism și la cetățeni „să acorde o mai mare atenție păstrării banilor, să mențină sistemele de supraveghere video active și funcționale și să raporteze prompt orice comportament suspect”.

