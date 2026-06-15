Cine sunt Claudia Daj și Marius Simionică

Decizia lor a fost influențată, potrivit declarațiilor Claudiei Daj, de un incident de securitate și de dorința de a-și crește copiii într-un mediu mai stabil, potrivit Anunțul UK.

Claudia Daj este cunoscută în comunitatea românilor din Londra ca antreprenoare în domeniul beauty. În prezent, ea este asociată cu un salon de cosmetică din Brașov, unde oferă servicii de înfrumusețare și tratamente estetice.

Potrivit descrierii publice a salonului, aceasta activează ca specialist în cosmetică și își desfășoară activitatea într-un spațiu propriu din Brașov, unde oferă servicii personalizate pentru clientele sale. 

Claudia Daj are aproape trei decenii de experiență în lumea modellingului. Ea a apărut în British Vogue și pe emblematicul panou publicitar din Times Square din New York, potrivit PR Prestige.

Marius Simionică este cunoscut în comunitatea românilor din diaspora pentru implicarea în proiecte sociale și caritabile.

Acesta s-a stabilit în Marea Britanie din 2005, unde a lucrat ca tehnician într-o fabrică de roboți. În timp, s-a implicat în sprijinirea comunității românești din diaspora, coordonând campanii online pentru cazuri sociale și medicale grave, în special pentru copii și familii vulnerabile.

Ulterior, a înființat Asociația „Marius și Prietenii”, prin care a derulat acțiuni caritabile atât în UK, cât și în România. În ultimii ani, s-a concentrat pe ajutorarea persoanelor vârstnice din mediul rural, construind mai multe case pentru familii nevoiașe și organizând evenimente de strângere de fonduri în diaspora, potrivit Știrile PRO TV.

Cei doi au locuit în Marea Britanie timp de mai mulți ani, unde au fost activi în comunitatea românească din Londra.

Claudia Daj a fost implicată în zona de beauty și organizarea de evenimente, în timp ce Marius Simionică a participat la acțiuni caritabile și proiecte comunitare dedicate românilor din diaspora.

Motivul pentru care s-au mutat în România

După o perioadă petrecută în Marea Britanie, familia a decis să se întoarcă definitiv în România, mutându-se ulterior în Brașov, anul trecut.

Decizia a fost justificată de Claudia Daj prin motive de siguranță, după un incident pe care aceasta l-a descris public.

„Băiatul meu a fost atacat cu cuțit de doi indivizi și dacă Dumnezeu l-a protejat atunci am luat-o ca pe un semn și ne-am întors acasă. În România sunt și plusuri, și minusuri, dar stau liniștită noaptea cu capul pe pernă și având în vedere că mai am două fetițe, prefer siguranță și libertate în detrimentul banilor”, a declarat aceasta într-un comentariu public.

După revenirea în țară, Claudia Daj a continuat activitatea în domeniul frumuseții, dezvoltând un salon de cosmetică în Brașov, unde oferă servicii de beauty și tratamente estetice.

Posibila revenire în Marea Britanie

Deși s-au stabilit în România, la Brașov, Claudia Daj nu exclude o eventuală întoarcere în Marea Britanie, în funcție de evoluția vieții personale și profesionale.

„În viața niciodată să nu spui niciodată. Dacă te implici serios, lucrurile pot merge bine și în România, însă trebuie să fiu sinceră, dacă vreodată situația financiară mă va apăsa, atunci cu siguranță mă voi întoarce la Londra. Atât eu, cât și Marius avem în continuare o legătură puternică cu Anglia”, a declarat aceasta.

Potrivit platformei globale Numbeo, România este considerată mai sigură decât țări precum Marea Britanie, Franța sau Germania, deși există preocupări legate de corupție și mită.

La începutul anului 2025, peste 500.000 de români dețineau statutul de rezidență („settled” sau „pre-settled”) în Marea Britanie.

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan estima că numărul românilor care trăiau în Marea Britanie a ajuns la 1,4 milioane.

Între timp, mulți dintre români aleg să se întoarcă în țară, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții.

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