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Un român reținut dimineață a fost trimis până seara cu escortă, la București, din Italia: „O persoană periculoasă”

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Un politist italian pe o autotradă, lângă o mașină de carabinieri, în timp ce controlează traficul
În mai puțin de 24 de ore, bărbatul a fost escortat la aeroportul din Torino și îmbarcat pe un zbor direct spre București. Sursa foto: Shutterstock
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Un român în vârstă de 47 de ani, condamnat pentru exploatarea prostituției și considerat pericol social, a fost expulzat din Italia în România, în urma unei operațiuni rapide desfășurate de autoritățile din Torino.

Un român în vârstă de 47 de ani, condamnat pentru exploatarea prostituției și considerat pericul social, a fost expulzat din Italia în România, în urma unei operațiuni rapide desfășurate de autoritățile din Torino.

În mai puțin de 24 de ore, bărbatul a fost escortat la aeroportul din Torino și îmbarcat pe un zbor direct spre București.

Potrivit portalului italian de știri Lunanuova.it, bărbatul a fost trimis în țara natală vineri, 4 septembrie 2026, cu un zbor de la aeroportul din Torino către București. Decizia de expulzare a fost emisă conform articolului 235 din Codul Penal italian, ca măsură de siguranță.

Condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru exploatarea prostituției, infracțiune comisă în iulie 2009, bărbatul avea și antecedente pentru vătămare corporală și jaf. În urma investigațiilor autorităților, acesta a fost identificat ca membru al unor grupuri de crimă organizată străină, implicate în exploatarea prostituției, dar și în fapte grave precum sclavia și agresiunea sexuală. Din cauza gravității faptelor sale, autoritățile l-au catalogat drept o persoană periculoasă pentru societate.

Bărbatul a fost depistat de polițiștii rutieri din Susa în cursul zilei de 4 septembrie 2026. „Operațiunea a fost posibilă datorită colaborării dintre mai multe structuri ale Poliției de Stat”, notează portalul italian de știri citat mai sus. După identificarea sa, poliția a confirmat existența măsurii de siguranță privind expulzarea și a inițiat de urgență procedurile necesare pentru implementarea deciziei.

La desfășurarea operațiunii au contribuit poliția rutieră din Susa, care l-a reținut pe suspect, biroul pentru imigrație al poliției din Torino, care a gestionat formalitățile și organizarea expulzării, precum și poliția de frontieră, responsabilă de asistența la aeroport.

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Tags: Stiri Italia români în Italia Diaspora
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