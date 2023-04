Românca Anca Șelariu, microbiolog în Marina SUA, selectată de NASA pentru experimentul „Viața pe Marte”

Anca Şelariu a fost selectată ca rezervă, ceea ce înseamnă că va lua parte la experiment numai dacă unul dintre cei patru titulari pățește ceva și nu mai poate participa.

Comandantul misiunii este Kelly Haston, cercetător în domeniul medical. Ceilalți trei oameni de știință care vor trăi un an în „mediul marțian” sunt Ross Brockwell, inginer structurist și administrator de lucrări publice, Nathan Jones, medic specializat în medicina de urgență, și Alyssa Shanno, asistentă medicală la centrul medical Davis al Universității din California.

A doua rezervă, selectată alături de româncă, este Trevor Clark, inginer în industria spațială și de apărare.

Experimentul va începe în iunie, la Centrul Spațial Johnson al Agenției Spațiale Americane. Cei patru cercetători selectați vor locui într-un spaţiu de 1.700 de metri pătrați, imprimat 3D, care simulează suprafața Planetei Roșii.

Spațiul include patru camere mici, două băi, o fermă verticală pentru cultivarea hranei, o sală de sport și mult nisip roșu.

De asemenea, va avea o zonă pentru îngrijiri medicale, o cameră de relaxare și mai multe posturi de lucru.

Va exista și o bandă de alergare, pe care ei se vor deplasat în condițiile de gravitație de pe Marte.

Acest nou habitat de simulare al NASA își propune să testeze viața pentru viitoarele misiuni pe Marte. În perioada de probă, NASA va monitoriza sănătatea fizică și mintală a celor patru cercetători, pentru a înțelege mai bine capacitățile umane în condiţii de izolare atât de lungă.

Misiunea la care participă românca este prima dintr-o serie de trei misiuni de simulare ale vieții pe Planeta Roșie.

Potrivit NASA, Șelariu este microbiolog în US Navy și are doctoratul în Biomedicină la Universitatea din New Jersey. În România a absolvit Universitatea „Transilvania”, din Braşov, iar în SUA a obținut o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, Universitatea de Stat Colorado din Fort Collins.