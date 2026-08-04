A stat aproape patru ani în detenție pentru fapte pentru care fusese deja condamnată în România

Femeia a petrecut trei ani în penitenciarul Giudecca din Veneția și alte opt luni în arest la domiciliu. Pentru această perioadă, statul italian este obligat să îi plătească despăgubiri totale de 261.760 de euro.

Suma este compusă din 234.876 de euro pentru perioada petrecută în penitenciar și 26.883 de euro pentru cele 228 de zile în care s-a aflat în arest la domiciliu.

Instanțele au stabilit că femeia nu ar fi trebuit să fie arestată de autoritățile italiene, deoarece își executase deja pedeapsa în România, unde fusese judecată pentru aceleași infracțiuni care au făcut ulterior obiectul unui proces și în Italia, potrivit Il Gazzettino.

Acuzațiile vizau constituirea unui grup infracțional organizat pentru facilitarea și exploatarea prostituției, inclusiv a minorilor, precum și infracțiuni legate de imigrația ilegală.

A fost arestată la intrarea în Italia

Cazul a început în 2007, când femeia a fost condamnată în lipsă la nouă ani de închisoare de Tribunalul din Trani. Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi avut un rol important într-o rețea care recruta tinere și minore din România sub promisiunea unor locuri de muncă de îngrijitoare în Italia. În realitate, victimele ar fi fost obligate să practice prostituția.

Deoarece activitatea infracțională se desfășura pe teritoriul a două state, au fost deschise două anchete penale distincte. Procesul din România s-a încheiat primul, iar femeia și-a executat pedeapsa fără să știe că în Italia exista un alt dosar pe numele său.

În urmă cu șapte ani, când a încercat să intre în Italia prin punctul de frontieră din zona Trieste, femeia a fost arestată. Potrivit informațiilor din dosar, ea nu știa că Tribunalul din Trani pronunțase o condamnare împotriva sa. După arestare, a fost transferată la penitenciarul Giudecca, cel mai apropiat de locul reținerii.

Instanțele au constatat încălcarea principiului „ne bis in idem”

După arestare, magistrații italieni au verificat dacă sentința pronunțată în Italia se referea la aceleași fapte pentru care femeia fusese deja condamnată în România. Între timp, Curtea de Apel din Craiova respinsese cererea de recunoaștere a hotărârii italiene, apreciind că cele două procese vizau aceeași cauză.

La cinci luni după arestare, Tribunalul din Trani și-a revocat propria sentință, invocând principiul „ne bis in idem”, potrivit căruia o persoană nu poate fi judecată sau condamnată de două ori pentru aceeași faptă.

Pedeapsa a fost recalculată doar pentru unele capete de acuzare, însă au urmat alte trei recursuri la Curtea de Casație. Eliberarea definitivă a femeii a avut loc după 996 de zile petrecute în detenție.

Ulterior, asistată de avocatul Matteo Lazzaro, aceasta a solicitat despăgubiri la Curtea de Apel din Bari. Judecătorii au admis cererea, iar statul italian va trebui să îi plătească peste 261.000 de euro pentru detenția considerată nelegală.

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