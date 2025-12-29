„Obligatoriu să avem la fiecare mașină”

În clipul devenit viral pe TikTok, românca avertizează clar asupra riscului de amendă:

„Obligatoriu, începând cu 1 ianuarie să avem așa ceva în Spania, obligatoriu să avem la fiecare mașină. Se cheamă baliza homologada DGT – Direcția Generală de trafic, ca să ne găsească în caz de avarie. Este obligatorie, dacă nu avem din 1 ianuarie, o să ne amendeze”.

Soțul acesteia completează: „Altfel, amendă 80 de euro”.

Femeia mai precizează că dispozitivul trebuie cumpărat  pentru toate mașinile din Spania și nu este tocmai ieftin.

„Așa trebuie să se vadă când ai vreun incident. Vrei, nu vrei trebuie să o cumperi aici, în Spania, 40 de euro”, a mai spus femeia.

 
 @nicoletamihaelaveres 
 ♬ Melting (STEM bass) - Altitude Music / BMGPM

O astfel de baliză, care va înlocui triunghiul reflectorizant în Spania, costă în supermarket 40 de euro.

Videoclipul a strâns aproape 300.000 de vizualizări și sute de comentarii.

Spania renunță la triunghiul de semnalizare

Începând cu 1 ianuarie 2026, Spania va deveni singura țară din Europa care renunță complet la triunghiurile reflectorizante.

În locul acestora, șoferii vor fi obligați să folosească lampa V-16, considerată mai sigură și mai eficientă în prevenirea accidentelor secundare.

Motivul principal invocat de autorități este riscul major la care se expun șoferii atunci când coboară din mașină pentru a amplasa triunghiul, mai ales pe autostrăzi sau drumuri intens circulate.

Ce este baliza V-16 și cum funcționează

Baliza V-16 este:

  • o lampă luminoasă galben-portocalie, cu vizibilitate 360°;
  • vizibilă de la peste un kilometru;
  • dotată cu magnet, pentru a fi plasată pe plafonul mașinii;
  • activată fără ca șoferul să părăsească vehiculul.

Un avantaj important este faptul că baliza este conectată la platforma DGT 3.0 și transmite automat localizarea vehiculului atunci când este activată, pentru a-i avertiza pe ceilalți participanți la trafic prin panouri electronice și aplicații de navigație.

Baliza nu apelează serviciile de urgență și nu înlocuiește sistemul eCall.

Amenzi între 80 și 200 de euro

Autoritățile spaniole au anunțat sancțiuni clare:

  • 80 de euro amendă pentru lipsa balizei V-16 sau folosirea uneia neomologate;
  • 200 de euro amendă dacă oprirea nu este semnalizată deloc;
  • în caz de accident cauzat de lipsa semnalizării, șoferul poate fi tras la răspundere civilă și penală, inclusiv cu risc de închisoare.

Baliza V-16 NU este obligatorie pentru șoferii străini

Un aspect esențial pentru românii care tranzitează Spania:

  • vehiculele înmatriculate în alte țări nu sunt obligate să aibă baliza V-16;
  • condiția este să dețină triunghi reflectorizant conform legislației țării de origine.

Introducerea balizei V-16 vizează aproximativ 31 de milioane de vehicule. La un preț mediu între 30 și 50 de euro, piața este estimată între 900 și 1.500 de milioane de euro, potrivit presei spaniole. 

Majoritatea producătorilor sunt din China, iar pe lista oficială DGT apar peste 240 de modele omologate.

De la 1 ianuarie 2026, șoferii din Spania vor trebui să se conformeze unei reguli unice în Europa.

Așa cum avertizează românca de pe TikTok, „vrei, nu vrei, trebuie să o cumperi”, altfel riscul de amendă devine inevitabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
Viva.ro
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Unica.ro
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Elle.ro
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
gsp
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.RO
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

ANM a anunțat cum va fi vremea de Revelion și în primele zile ale Anului Nou. Prognoza meteo pentru perioada 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026
Știri România 13:05
ANM a anunțat cum va fi vremea de Revelion și în primele zile ale Anului Nou. Prognoza meteo pentru perioada 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026
Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Știri România 12:56
Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Parteneri
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Adevarul.ro
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Elle.ro
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Stiri Mondene 12:32
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Parteneri
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
TVMania.ro
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
ObservatorNews.ro
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Libertateapentrufemei.ro
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Parteneri
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
GSP.ro
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax.ro
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental