„Obligatoriu să avem la fiecare mașină”

În clipul devenit viral pe TikTok, românca avertizează clar asupra riscului de amendă:

„Obligatoriu, începând cu 1 ianuarie să avem așa ceva în Spania, obligatoriu să avem la fiecare mașină. Se cheamă baliza homologada DGT – Direcția Generală de trafic, ca să ne găsească în caz de avarie. Este obligatorie, dacă nu avem din 1 ianuarie, o să ne amendeze”.

Soțul acesteia completează: „Altfel, amendă 80 de euro”.

Femeia mai precizează că dispozitivul trebuie cumpărat pentru toate mașinile din Spania și nu este tocmai ieftin.

„Așa trebuie să se vadă când ai vreun incident. Vrei, nu vrei trebuie să o cumperi aici, în Spania, 40 de euro”, a mai spus femeia.

O astfel de baliză, care va înlocui triunghiul reflectorizant în Spania, costă în supermarket 40 de euro.

Videoclipul a strâns aproape 300.000 de vizualizări și sute de comentarii.

Spania renunță la triunghiul de semnalizare

Începând cu 1 ianuarie 2026, Spania va deveni singura țară din Europa care renunță complet la triunghiurile reflectorizante.

În locul acestora, șoferii vor fi obligați să folosească lampa V-16, considerată mai sigură și mai eficientă în prevenirea accidentelor secundare.

Motivul principal invocat de autorități este riscul major la care se expun șoferii atunci când coboară din mașină pentru a amplasa triunghiul, mai ales pe autostrăzi sau drumuri intens circulate.

Ce este baliza V-16 și cum funcționează

Baliza V-16 este:

o lampă luminoasă galben-portocalie, cu vizibilitate 360°;

vizibilă de la peste un kilometru;

dotată cu magnet, pentru a fi plasată pe plafonul mașinii;

activată fără ca șoferul să părăsească vehiculul.

Un avantaj important este faptul că baliza este conectată la platforma DGT 3.0 și transmite automat localizarea vehiculului atunci când este activată, pentru a-i avertiza pe ceilalți participanți la trafic prin panouri electronice și aplicații de navigație.

Baliza nu apelează serviciile de urgență și nu înlocuiește sistemul eCall.

Amenzi între 80 și 200 de euro

Autoritățile spaniole au anunțat sancțiuni clare:

80 de euro amendă pentru lipsa balizei V-16 sau folosirea uneia neomologate;

200 de euro amendă dacă oprirea nu este semnalizată deloc;

în caz de accident cauzat de lipsa semnalizării, șoferul poate fi tras la răspundere civilă și penală, inclusiv cu risc de închisoare.

Baliza V-16 NU este obligatorie pentru șoferii străini

Un aspect esențial pentru românii care tranzitează Spania:

vehiculele înmatriculate în alte țări nu sunt obligate să aibă baliza V-16;

condiția este să dețină triunghi reflectorizant conform legislației țării de origine.

Introducerea balizei V-16 vizează aproximativ 31 de milioane de vehicule. La un preț mediu între 30 și 50 de euro, piața este estimată între 900 și 1.500 de milioane de euro, potrivit presei spaniole.

Majoritatea producătorilor sunt din China, iar pe lista oficială DGT apar peste 240 de modele omologate.

De la 1 ianuarie 2026, șoferii din Spania vor trebui să se conformeze unei reguli unice în Europa.

Așa cum avertizează românca de pe TikTok, „vrei, nu vrei, trebuie să o cumperi”, altfel riscul de amendă devine inevitabil.