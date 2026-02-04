Cât costă o sticlă de Coca-Cola și o pungă de chipsuri în Bukovel

O româncă a postat pe TikTok un videoclip care a devenit imediat viral. Georgiana a mers în vacanță în Ucraina și a flimat prețurile dintr-un supermarket din Bukovel. Aceasta nu este prima persoana din România care alege să meargă în vacanță în Ucraina, stațiunea de schi fiind atractivă pentru prețurile mici pe care le are.

„Ucraina este foarte ieftină, așa că hai să îți arăt ce prețuri mici găsești într-un market din Bukovel”, începe ea videoclipul de pe platformă.

Filmare continuă, iar tânăra prezintă mai multe dintre produsele de la raft și prețurile la care acestea se vând în magazin. Georgiana a făcut deja conversia în lei și mărturisește că o sticlă de suc costă aproximativ 2,5 lei, iar o pungă de chipsuri 5 lei.

„În primul rând, avem 2,50 lei pentru o sticlă de 0.5 de suc. Nici nu îmi aduc aminte când am văzut ultima oară așa ceva. Un litru și jumătate de apă costă aproape 2 lei. Pungile mari de chipsuri sunt cam 5 lei”, explică aceasta în videoclip.

La ce prețuri se vând produsele cosmetice în magazinele din stațiunea din Ucraina

În filmarea virală de pe TikTok, tânăra româncă nu prezintă doar prețurile alimentelor. Aceasta le-a arătat internauților cât costă spre exemplu un deodorant de la un brand cunoscut și în România, dar și spuma de ras pentru bărbați.

„Deodorantele sunt între 11 lei și 15 lei, gelul de ras era cam 18-19 lei și șamponul 16 lei”, a spus ea, în filmare.

Cât plătesc românii pentru cazare în Bukovel, în 2026

Cazarea în Bukovel rămâne unul dintre principalele motive pentru care românii aleg această stațiune din Ucraina. Prețurile sunt mai mici decât în multe zone de schi din Uniunea Europeană.

O noapte de cazare la un apartament sau la o pensiune pornește de la aproximativ 30–40 de euro și poate ajunge la 70 de euro, în funcție de perioadă și de cât de aproape este locația de pârtii. Cei care vor mai mult confort pot alege hoteluri cu spa, piscină sau mic dejun inclus, unde prețurile urcă la 100–150 de euro pe noapte.

În ceea ce privește schiatul, skipassul zilnic costă, în medie, între 40 și 60 de euro, în funcție de sezon și de tipul de acces ales. Prețul este considerat acceptabil de turiști, mai ales că pârtiile sunt bine întreținute și instalațiile de transport pe cablu sunt moderne. Pentru cei care nu au echipament propriu, închirierea schiurilor și a clăparilor costă aproximativ 15–25 de euro pe zi.

Doi români au găsit toate hotelurile închise când au ajuns în Bukovel

Doi români au plecat la schi în Ucraina la începutul anului 2026 și și-au rezervat o cameră de hotel în Bukovel, dar au avut parte de o surpriză neplăcută când au ajuns la destinație. După un drum lung până în Bukovel, ei au descoperit că recepția hotelului era închisă pentru check-in, deși rezervarea fusese făcută și confirmată prin platforma de rezervări online.

Ceea ce nu știau a fost că în stațiune recepțiile hotelurilor se închid de obicei înainte de miezul nopții, iar după acea oră nu poți intra în cameră fără să te întâmpine cineva de la hotel.

Cuplul a încercat să găsească altă cazare, dar nu a avut noroc și s-a întors la hotelul inițial, unde după discuții cu personalul de la recepție, în cele din urmă au reușit să primească o cameră. Abia spre dimineață, după ore de așteptare și o zi obositoare, au ajuns în apartamentul lor.

