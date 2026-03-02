Zborurile de pe aeroporturile din Dubai se reiau „limitat” luni seara

Zborurile de pe aeroporturile din Dubai vor fi reluate în mod «limitat» începând de luni seara, 2 martie 2026, după suspendarea acestora cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu, relatează News.ro.

Aeroporturile Internaţional Dubai (DXB) şi Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) vor opera zboruri restricţionate, conform unui comunicat al Dubai Airports.

DXB, care anul trecut a gestionat aproximativ 100 de milioane de pasageri, a fost afectat duminică de atacuri iraniene, suferind daune minore. În pofida situaţiei, flydubai a confirmat că patru zboruri către destinaţii din Rusia, inclusiv Kazan, vor decola luni seara de pe DXB. Totodată, zborurile din Pakistan şi Somaliland sunt programate să se întoarcă la Dubai.

Compania Etihad, cu sediul în Abu Dhabi, a anunţat că toate zborurile comerciale rămân anulate. Cu toate acestea, site-ul companiei indică plecări către Londra şi Paris de pe Aeroportul Internaţional Zayed din Abu Dhabi. Etihad nu a specificat care dintre aceste zboruri sunt destinate repatrierii, mai relatează sursa citată mai sus.

Companiile aeriene anunță că prioritizează repatrierea turiștilor blocați în Emirate

Companiile aeriene Emirates, flydubai şi Etihad Airways vor relua un număr redus de zboruri, concentrându-se pe repatrierea pasagerilor blocaţi.

„Unele zboruri de repoziţionare, de marfă şi de repatriere pot opera în coordonare cu autorităţile din Emiratele Arabe Unite şi sub rezerva unor aprobări stricte de operare şi siguranţă”, a declarat Etihad într-un comunicat citat de Reuters.

Pe lângă Emirates şi flydubai, Lufthansa a transferat un avion A380 de la Abu Dhabi la München luni dimineaţa, fără pasageri la bord. Potrivit companiei, avionul a fost mutat pentru operaţiuni viitoare, transportul de persoane nefiind posibil momentan.

flyDubai reia zborurile către România luni seara

Compania aeriană flyDubai reia zborurile regulate către România, începând din seara zilei de 2 martie 2026. Potrivit site-ului oficial al companiei, primul zbor programat, FZ1329, va decola de la Dubai la ora locală 23.40 și va ateriza la București marți dimineață, în jurul orei 5.00, potrivit Borgindpass.ro.

Zborurile TAROM pentru repatriere a peste 300 de români din Orientul Mijlociu au fost și ele reprogramate pentru luni seara. Cursele au fost reprogramate din cauza întârzierilor la granița terestră și a procedurilor legale privind trecerea românilor din Israel în Egipt.

Zboruri suplimentare, planificate dinspre Dubai spre București în cursul zilei de 3 martie

Pentru ziua de marți, 3 martie 2026, flyDubai a planificat următoarele zboruri suplimentare între Dubai și București:

FZ1330: București (OTP) 06.00 – 13.50 Dubai (DXB);

FZ1795: Dubai (DXB) 18.35 – 22.05 București (OTP);

FZ1796: București (OTP) 23.10 – 06.05 (+1) Dubai (DXB).

Zborurile vor fi operate de aeronave Boeing 737 MAX 8, cu o capacitate de 156 de locuri la clasa economică și 10 locuri la clasa business. Pasagerii care au fost confirmați oficial pentru aceste curse au fost informați de compania aeriană, iar cei fără confirmare sunt rugați să nu se prezinte la aeroport. În prezent, 14.000 de români sunt blocați în Emiratele Arabe Unite.

Reamintim că toate cursele din data de 1 martie înspre și dinspre Dubai spre București au fost anulate. Compania Aeroporturi București a anunțat, tot duminică, și anularea curselor înspre și dinspre Tel Aviv, Doha, Beirut și Damasc.

Companiile aeriene din UAE avertizează că programul de zbor poate fi modificat

Totuși, compania avertizează că programul ar putea suferi modificări sau anulări de ultim moment, în funcție de evoluția conflictului militar din Orientul Mijlociu.

De exemplu, zborurile planificate pentru 3 martie 2026 între Dubai și Iași, precum și două curse dus-întors pe ruta Dubai – București, au fost anulate, mai precizează sursa citată anterior.

Spațiile aeriene din Qatar, Liban, Iordania și Israel rămân închise, ceea ce menține suspendarea zborurilor comerciale între România și aceste destinații. Până acum, celelalte companii aeriene care operează curse regulate sau charter între România și Emiratele Arabe nu au anunțat reluarea zborurilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE