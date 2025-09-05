Românca din Spania făcea injectările cu botox la un preț mai mic

Poliția Națională din Spania a dezmembrat o rețea ilegală de tratamente estetice într-un salon de coafură din Coslada, Madrid. Proprietara, o femeie de aproximativ 40 de ani fără pregătire medicală, a fost arestată pentru practică medicală ilegală și infracțiuni împotriva sănătății publice.

Salonul oferea injecții cu botox și acid hialuronic la prețuri reduse, punând în pericol sănătatea clienților. Autoritățile au descoperit numeroase medicamente expirate și depozitate necorespunzător.

Ancheta a dezvăluit o operațiunea extinsă

Poliția a început investigația în iulie, după ce a primit informații prin linia telefonică pentru colaborare cu cetățenii. Agenții au descoperit că salonul de coafură oferea, pe lângă servicii capilare și manichiură, injecții cu substanțe estetice.

În timpul percheziției, s-au găsit „numeroase cutii cu fiole de toxină botulinică și acid hialuronic”, precum și alte medicamente, ace și seringi. Produsele erau ascunse într-un dulap, în spatele unui panou publicitar și într-o valiză de călătorie, fără a fi refrigerate corespunzător.

Conform El Pais, o parte din substanțele păstrate în valiză erau expirate. De asemenea, autoritățile au interceptat la vamă un colet cu acid hialuronic din Coreea, destinat clinicii.

Românca nu avea calificările necesare pentru injectarea substanțelor

Femeia arestată, de origine română și fără antecedente penale, nu a putut prezenta nicio diplomă medicală. Ea a susținut că alți profesioniști medicali din străinătate veneau să efectueze tratamentele în salonul ei, dar acest lucru nu a putut fi verificat.

Începând cu septembrie 2024, doar medicii cu specializare în chirurgie plastică, estetică și reparatorie sau alte specialități chirurgicale cu competențe în chirurgie estetică pot aplica aceste substanțe.

Această măsură, cunoscută sub numele de Legea Sara, urmărește prevenirea cazurilor precum cel al Sarei Gómez, decedată acum doi ani în Murcia după o liposucție efectuată „într-un centru care nu avea garanțiile necesare”.

Câți bani cerea românca pe injectările ilegale

Toxina botulinică, cunoscută sub numele comercial de botox, este utilizată în doze mici pentru a relaxa mușchii și a preveni ridurile. Acidul hialuronic este folosit pentru hidratarea și umplerea pielii. În clinicile autorizate, prețurile pentru aceste tratamente se situează în jurul a 300-350 de euro.

Ofertele promovate de salonul ilegal variau între 230 și 240 de euro. „Se lăudau că sunt cei mai ieftini de pe piață”, au declarat surse polițienești care au avut acces la anunțurile lor de pe rețelele sociale precum TikTok, Facebook sau Instagram.

Juan José Castro, șeful secției de Consum, Mediu și Dopaj din Comisariatul General al Poliției Judiciare, a subliniat: „Ce e ieftin poate ieși scump”. Deși momentan nu există plângeri din partea victimelor afectate de vreun tratament, inspectorul șef subliniază că succesul acestei operațiuni constă în caracterul său preventiv.

Importanța reglementărilor în domeniul medical estetic

Cazul din Coslada evidențiază necesitatea unor reglementări stricte în domeniul procedurilor estetice. Legea Sara, implementată recent, reprezintă un pas important în această direcție, limitând practicarea acestor proceduri doar la specialiștii calificați.

Autoritățile îndeamnă publicul să fie vigilent și să aleagă doar clinici autorizate pentru tratamente estetice. Prețurile foarte scăzute pot fi un semn de avertizare pentru servicii potențial periculoase.

Recomandări pentru siguranța pacienților care vor tratamente de înfrumusețare

Dezmembrarea acestei rețele ilegale de tratamente estetice subliniază importanța vigilenței consumatorilor și a aplicării legii. Autoritățile continuă să investigheze cazuri similare pentru a proteja sănătatea publică.

Pentru cei care doresc tratamente estetice, se recomandă:

Verificarea acreditărilor și autorizațiilor clinicii și medicului

Evitarea ofertelor cu prețuri nejustificat de mici

Solicitarea de informații complete despre proceduri și riscuri

Raportarea oricăror suspiciuni de practici ilegale autorităților competente

Prin aceste măsuri, consumatorii pot contribui la prevenirea cazurilor de malpraxis și la menținerea standardelor de siguranță în domeniul medical estetic.