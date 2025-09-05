Românca din Spania făcea injectările cu botox la un preț mai mic

Poliția Națională din Spania a dezmembrat o rețea ilegală de tratamente estetice într-un salon de coafură din Coslada, Madrid. Proprietara, o femeie de aproximativ 40 de ani fără pregătire medicală, a fost arestată pentru practică medicală ilegală și infracțiuni împotriva sănătății publice.

Salonul oferea injecții cu botox și acid hialuronic la prețuri reduse, punând în pericol sănătatea clienților. Autoritățile au descoperit numeroase medicamente expirate și depozitate necorespunzător.

Ancheta a dezvăluit o operațiunea extinsă

Poliția a început investigația în iulie, după ce a primit informații prin linia telefonică pentru colaborare cu cetățenii. Agenții au descoperit că salonul de coafură oferea, pe lângă servicii capilare și manichiură, injecții cu substanțe estetice.

În timpul percheziției, s-au găsit „numeroase cutii cu fiole de toxină botulinică și acid hialuronic”, precum și alte medicamente, ace și seringi. Produsele erau ascunse într-un dulap, în spatele unui panou publicitar și într-o valiză de călătorie, fără a fi refrigerate corespunzător.

Conform El Pais, o parte din substanțele păstrate în valiză erau expirate. De asemenea, autoritățile au interceptat la vamă un colet cu acid hialuronic din Coreea, destinat clinicii.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Românca nu avea calificările necesare pentru injectarea substanțelor

Femeia arestată, de origine română și fără antecedente penale, nu a putut prezenta nicio diplomă medicală. Ea a susținut că alți profesioniști medicali din străinătate veneau să efectueze tratamentele în salonul ei, dar acest lucru nu a putut fi verificat.

Începând cu septembrie 2024, doar medicii cu specializare în chirurgie plastică, estetică și reparatorie sau alte specialități chirurgicale cu competențe în chirurgie estetică pot aplica aceste substanțe.

Această măsură, cunoscută sub numele de Legea Sara, urmărește prevenirea cazurilor precum cel al Sarei Gómez, decedată acum doi ani în Murcia după o liposucție efectuată „într-un centru care nu avea garanțiile necesare”.

Câți bani cerea românca pe injectările ilegale

Toxina botulinică, cunoscută sub numele comercial de botox, este utilizată în doze mici pentru a relaxa mușchii și a preveni ridurile. Acidul hialuronic este folosit pentru hidratarea și umplerea pielii. În clinicile autorizate, prețurile pentru aceste tratamente se situează în jurul a 300-350 de euro.

Ofertele promovate de salonul ilegal variau între 230 și 240 de euro. „Se lăudau că sunt cei mai ieftini de pe piață”, au declarat surse polițienești care au avut acces la anunțurile lor de pe rețelele sociale precum TikTok, Facebook sau Instagram.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Juan José Castro, șeful secției de Consum, Mediu și Dopaj din Comisariatul General al Poliției Judiciare, a subliniat: „Ce e ieftin poate ieși scump”. Deși momentan nu există plângeri din partea victimelor afectate de vreun tratament, inspectorul șef subliniază că succesul acestei operațiuni constă în caracterul său preventiv.

Importanța reglementărilor în domeniul medical estetic

Cazul din Coslada evidențiază necesitatea unor reglementări stricte în domeniul procedurilor estetice. Legea Sara, implementată recent, reprezintă un pas important în această direcție, limitând practicarea acestor proceduri doar la specialiștii calificați.

Autoritățile îndeamnă publicul să fie vigilent și să aleagă doar clinici autorizate pentru tratamente estetice. Prețurile foarte scăzute pot fi un semn de avertizare pentru servicii potențial periculoase.

Recomandări pentru siguranța pacienților care vor tratamente de înfrumusețare

Dezmembrarea acestei rețele ilegale de tratamente estetice subliniază importanța vigilenței consumatorilor și a aplicării legii. Autoritățile continuă să investigheze cazuri similare pentru a proteja sănătatea publică.

Pentru cei care doresc tratamente estetice, se recomandă:

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
  • Verificarea acreditărilor și autorizațiilor clinicii și medicului
  • Evitarea ofertelor cu prețuri nejustificat de mici
  • Solicitarea de informații complete despre proceduri și riscuri
  • Raportarea oricăror suspiciuni de practici ilegale autorităților competente

Prin aceste măsuri, consumatorii pot contribui la prevenirea cazurilor de malpraxis și la menținerea standardelor de siguranță în domeniul medical estetic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lecție de 360.000 de like-uri în parcarea unui magazin Lidl din București: „Hai să ne civilizăm puțin!"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Elle.ro
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Lecție de 360.000 de like-uri în parcarea unui magazin Lidl din București: „Hai să ne civilizăm puțin!"
Știri România 16:03
Lecție de 360.000 de like-uri în parcarea unui magazin Lidl din București: „Hai să ne civilizăm puțin!”
Ce să faci în București în weekendul 6-7 septembrie 2025: Balkanik Festival, proiecții de filme, petreceri
Știri România 15:48
Ce să faci în București în weekendul 6-7 septembrie 2025: Balkanik Festival, proiecții de filme, petreceri
Parteneri
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Adevarul.ro
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Britney Spears, dans provocator la 43 de ani. Artista a făcut furori pe contul de Instagram, cu ultimul video publicat
Stiri Mondene 16:08
Britney Spears, dans provocator la 43 de ani. Artista a făcut furori pe contul de Instagram, cu ultimul video publicat
Ce a pățit un influencer venit din SUA după ce a mers cu trotineta prin București: „Noroc că eram în fața spitalului”
Stiri Mondene 15:31
Ce a pățit un influencer venit din SUA după ce a mers cu trotineta prin București: „Noroc că eram în fața spitalului”
Parteneri
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Elle.ro
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
ObservatorNews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Mediafax.ro
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD.ro
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025
KanalD.ro
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025

Politic

Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 15:00
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 14:46
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
Fanatik.ro
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile