Locuințe sustenabile vs clasice: economii de 60% pe termen lung

Pentru o casă de aproximativ 130-140 mp, dotată cu pompă de căldură geotermală, ventilație cu recuperare de căldură și sisteme de răcire pasivă, costurile anuale pentru energie, apă caldă și ventilație ajung la 4.200-4.500 lei, se arată în analiza companiei.

În comparație, o locuință similară bazată pe soluții clasice – cum ar fi centrala pe gaz și aparatele de aer condiționat – poate genera costuri anuale de peste 9.000-11.000 lei.

Diferența de până la 5.000-6.500 lei pe an reflectă economii considerabile pentru proprietari.

„O casă nu înseamnă doar rata lunară sau prețul de achiziție. Ea generează costuri în fiecare lună timp de zeci de ani. De aceea, diferența reală dintre două locuințe nu se vede doar în prețul de la cumpărare, ci în suma totală pe care proprietarul o va plăti pe parcursul vieții imobilului”, explică reprezentanții Ecovillas Company.

De ce sunt mai scumpe locuințele sustenabile

Prețul mai ridicat al caselor eficiente energetic nu este dat de finisaje sau design, ci de tehnologiile folosite.

Pompele de căldură, sistemele de ventilație performante, forajele și infrastructura pentru energie regenerabilă implică investiții suplimentare încă din faza de construcție.

Aceste elemente cresc costul inițial al locuinței cu circa 20-30% în comparație cu unul clasic, dar aduc economii semnificative pe termen lung.

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Dacă ne raportăm doar la economiile de pe facturi, investiția într-o locuință eficientă energetic se poate amortiza în 15-25 de ani, se arată în analiză, însă beneficiile nu se opresc aici.

Proprietarii se bucură de temperaturi constante, aer interior mai curat, zgomot redus și o valoare crescută a locuinței în cazul unei revânzări.

„Predictibilitatea costurilor devine un avantaj financiar tot mai important, mai ales în contextul fluctuațiilor de prețuri la energie”, subliniază specialiștii.

Cine alege locuințe sustenabile în locul celor clasice

Contrar opiniei conform căreia locuințele sustenabile sunt preferate doar de ecologiști, profilul cumpărătorului este mult mai pragmatic.

Familiile active, antreprenorii și profesioniștii cu venituri peste medie sunt principalii clienți ai caselor eficiente energetic. Aceștia pun pe primul loc predictibilitatea cheltuielilor și confortul oferit de noile tehnologii.

Pe o piață imobiliară în care locația și suprafața dominau decizia de cumpărare, eficiența energetică devine un criteriu la fel de important.

„Cea mai ieftină casă la momentul achiziției nu este întotdeauna și cea mai avantajoasă pe termen lung”, spun experții. Creșterea costurilor utilităților schimbă perspectiva cumpărătorilor, iar locuințele sustenabile devin investiții tot mai atractive pentru viitor.

Performanța energetică influențează direct valoarea de piață a locuințelor, mai ales în condițiile în care tot mai multe state europene prioritizează acest aspect.

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