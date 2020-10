Potrivit anchetatorilor, citați de Daily Mail, ”bandele infracționale din Europa de Est – România, Turcia, Bulgaria, Albania, Polonia – sunt în fruntea celei mai mari campanii de fraudă din istoria britanică”.

Escrocii ar fi furat deja milioane de euro prin falsificarea documentelor depuse în scopul primirii de fonduri guvernamentale.

Ce au raportat anchetatorii britanici:

30 de persoane care au solicitat un credit guvernamental de sprijin aveau domiciliul declarat la aceeași adresă;

Un membru al unei astfel de bande a încercat să fugă din Marea Britanie cu 80.000 de euro în bagaje.

Alții au cumpărat mai multe proprietăți cu banii pe care i-au pretins ilegal sau au plătit pentru achiziția a cinci mașini de lux cu transferuri bancare pe parcursul a trei luni.

O solicitantă a cerut un credit, deși câștiga o sumă netă de 10.000 de lire steline pe lună.

Un individ care deținea șapte companii a reușit să obțină un credit de 50.000 de lire sterline pentru fiecare dintre acestea.

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit cazul unei românce, care a pretins că e mamă amărâtă, cu trei copii, și locuiește într-un apartament într-o zonă săracă. Ea solicita 2.500 de euro pe lună pentru a-și plăti chiria.

Recomandări Harta neagră a valului doi: În România, 2,7% din cazurile COVID-19 depistate duc la decese. În UE, doar 0,7%

”Mama amărâtă” din rețeaua de români care a cumpărat o stradă de case trăia la conac!

”Când am vorbit cu ea, a izbucnit în plâns: ”Frigiderul mi-e gol, aragazul mi s-a stricat, am nevoie măcar de un avans pentru chirie…”. După alte verificări, am constatat că de la aceeași adresă mai existau alte 15 persoane care au făcut cereri de ajutor. În realitate, ea locuia într-un conac, într-o zonă populară printre fotbaliștii profesioniști”, a dezvăluit anchetatorul.

”Când i-am spus ce am descoperit, a închis telefonul. Mi s-a spus, mai târziu, că era legată de o rețea de traficanți ce cumpăraseră recent o stradă întreagă de case”, a mai spus sursa Daily Mail.

Cum au profitat de schema de ajutorare

Bandele specializate în acest tip de fraudă au profitat de faptul că schema de ajutorare a celor care au fost izolare prevede acordarea mai întâi a ajutorului de bani în numerar și abia apoi furnizarea dovezilor că aveau nevoie de ei.

Recomandări Documentarul Colectiv, propus la două secțiuni ale premiilor Oscar. În SUA s-a lansat un trailer special, realizat ”în numele victimelor” Colectiv

Aceste reguli relaxate au permis escrocilor să ceară prin telefon credite guvernamentale înainte de a demonstra că sunt eligibili, astfel încât carantina a dus, în cele din urmă, la declanșarea unei adevărate ”curse a aurului”.

Un raport al Oficiului Național de Audit a sugerat chiar că 26 de miliarde de euro ar fi putut fi pierdute din cauza fraudelor din sistemul de împrumut Bounce Back, care oferă firmelor finanțări 100% susținute de Guvern.

Oficiul se teme că până la 60% din împrumuturi nu vor mai putea fi recuperate niciodată.

”Acești criminali împing Marea Britanie spre ruina financiară”

Guvernul britanic a cheltuit începând din luna martie peste 35 de miliarde de euro pentru a sprijini lucrătorii din Regat, plătind 80% din salariile lor, până la maximum 2.500 de euro pe lună.

Ceea ce văd în fiecare zi este că 80-90 % din fraude sunt efectuate de oameni din țările din Europa de Est. Sunt aproape exclusiv din România, Polonia, Albania, Bulgaria și Turcia. Acești criminali împing Marea Britanie spre ruina financiară. Această fraudă a fost comisă ”cu ridicata”, dar la scară industrială. Vom plăti acest lucru timp de generații. Mesajul unui anchetator, sursa Daily Mail:

Citeşte şi:

Fiul fostului adjunct al Poliţiei Bihor, nuntă cu 350 de invitaţi. Poliţia a oprit petrecerea și a deschis dosar penal

Peste 3.600 de copii şi elevi au fost confirmaţi cu COVID în prima lună de şcoală în România

Șeful de la Permise Auto Iași, reținut de colegii de la Rutieră, după o urmărire ca-n filme. Vasile Zacornea: ”Am băut cidru, nu alcool”

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om