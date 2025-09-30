Arestări în Serbia și în Republica Moldova

Operațiunea poliției sârbe a avut loc la Šabac, unde au fost reținuți Lazar Popović, de 37 de ani, și Savo Stevanović, de 47 de ani. Cei doi sunt acuzați că au pus la dispoziție fonduri și logistică pentru organizarea antrenamentelor.

În paralel, procuratura de la Chișinău a reținut 74 de persoane suspectate că ar fi fost instruite în aceste tabere și că urmau să incite la violențe înaintea alegerilor din 28 septembrie. Alegerile au fost câștigate de forțele pro-europene, Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), sub Maia Sandu, obținând majoritatea absolută.

Acuzațiile Moldovei: implicarea serviciilor secrete ruse

Potrivit autorităților moldovene, taberele de instruire din Serbia au fost organizate cu sprijinul serviciilor secrete rusești. Participanții ar fi fost învățați cum să folosească stații de emisie-recepție, au vizionat imagini cu protestele din Rusia și au primit instrucțiuni despre cum să acționeze în ziua alegerilor.

„Rusia se pregătește să destabilizeze alegerile și să ne atace direct independența și viitorul european”, avertiza președinta Maia Sandu cu doar câteva zile înainte de scrutin.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Moscova a respins acuzațiile, susținând că declarațiile Maiei Sandu reprezintă o încercare de a obține capital politic prin „incitarea sentimentelor anti-rusești”.

Cum s-au desfășurat antrenamentele

Investigațiile arată că între 16 iulie și 12 septembrie 2025, între 150 și 170 de moldoveni și români au fost antrenați la complexul Sunčana Reka, „Râul Soarelui”, lângă Loznica. Instruirea s-a desfășurat în patru serii, fiecare grup având circa 50 de participanți.

Programul a inclus recunoașterea țintelor, exerciții de tragere, pregătire tactică și antrenamente de rezistență împotriva poliției moldovene. Instructorii erau ruși și belaruși, care părăseau periodic Serbia prin Muntenegru pentru a reveni apoi la Loznica, potrivit portalului de investigații BIRN.

Fiecare participant ar fi plătit pentru un sejur de o săptămână cu pensiune completă, mare parte din timp fiind dedicată ședințelor și exercițiilor practice.

Legături politice în Serbia

Vicepreședinta partidului Libertate și Dreptate, Marinika Tepić, a declarat că Lazar Popović ar fi fost consilier al ministrului sârb pro-rus fără portofoliu, Nenad Popović, iar Savo Stevanović ar fi avut la rândul său legături cu partidul acestuia și cu primarul din Čajetina, Milan Stamatović.

Această conexiune a ridicat întrebări despre posibila implicare sau cel puțin toleranță din partea structurilor de securitate sârbe.

Avocat: „Este prea complicat”

Avocatul lui Popović, Branislav Manić, a confirmat că clientul său a refuzat să dea declarații. Întrebat despre natura exactă a acuzațiilor, a răspuns: „Este prea complicat”.

Ministerul de Interne al Serbiei a anunțat că în timpul perchezițiilor au fost confiscate laptopuri, telefoane mobile, dispozitive de urmărire a semnalelor radio și un pistol.

Analistul militar Aleksandar Radić a spus pentru N1 că nu este clar dacă serviciile secrete din Serbia nu au știut de existența taberelor sau dacă au fost implicate direct.

„Nu știu ce e mai rău, dacă știau și nu le-a păsat sau dacă au fost implicați direct”, a declarat Radić.

El a atras atenția că implicarea unor oameni apropiați de aparatul de putere sugerează că statul sârb nu poate fi exclus din acest caz: „Aceștia sunt oamenii aparatului de putere. Ei cheltuiesc banii noștri pentru propriile scopuri.”

Radić a avertizat că tolerarea sau implicarea autorităților sârbe în astfel de activități paramilitare străine reprezintă „un risc uriaș de securitate pentru țară”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE