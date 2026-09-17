Tehnologia le-a venit de hac în Austria la doi români, suspectați că făceau parte din rețele de hoți de biciclete. În două operațiuni separate desfășurate, miercuri, în regiunea Stiria, polițiștii austrieci au reușit să recupereze mai multe biciclete furate și să îi rețină pe suspecți, ghidați pas cu pas de semnalul emis de dispozitivele de localizare Apple AirTag ascunse de proprietari, relatează Heute.at.

Cum a condus primul AirTag poliția din Graz la duba plină cu e-bike-uri

Prima intervenție a avut loc la primele ore ale dimineții în orașul Graz. Proprietarul unei biciclete electrice aproape noi a alertat autoritățile după ce a observat că vehiculul său dispăruse, indicând în același timp locația transmisă în timp real de senzorul AirTag pe care îl montase preventiv.

Echipajele de poliție s-au deplasat pe strada Puchstrasse, unde au localizat o autoutilitară parcată fără șofer.

Din zona de marfă a vehiculului se auzea clar semnalul acustic emis de dispozitivul de urmărire. După câteva ore de supraveghere, polițiștii au deschis duba și au descoperit trei biciclete electrice valoroase.

Proprietarul vehiculului, un român în vârstă de 44 de ani, a fost identificat rapid și reținut. În timpul audierilor, bărbatul și-a recunoscut vina, confirmând că sustrasase toate cele trei biciclete în noaptea respectivă.

Al doilea suspect, prins în Kirchberg an der Raab

La doar câteva ore distanță, poliția din Stiria a fost sesizată cu privire la un alt furt, de această dată fiind vorba despre o bicicletă pentru copii dispărută încă din data de 11 septembrie.

Și în acest caz, proprietarul instalase un AirTag care a indicat o adresă din localitatea Kirchberg an der Raab.

Urma a dus anchetatorii către o altă dubă parcată pe stradă, în interiorul căreia se aflau alte trei biciclete.

În urma unor verificări internaționale rapide, polițiștii au dat de urma șoferului, un cetățean român de 37 de ani, pe care l-au arestat într-un apartament din apropiere.

Spre deosebire de primul suspect, acesta a negat că ar fi comis furturile, susținând în fața anchetatorilor că sarcina lui era doar de a transporta vehiculele.