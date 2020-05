De Mihai Niculescu,

Rămăseseră blocați în aeroport 30 de români pentru că nu sunt nici cetățeni străini, nici muncitori sezonieri, categoriile care pot pleca din țară, conform hotărârii privind starea de alertă.

În total erau 110 români cu bilete către Spania, distribuiți în mai multe curse.

În cazul a 30 dintre ei, reprezentanții TAROM le-au spus, după ce cumpăraseră biletele, că nu se încadrează în litera legii și nu pot pleca, transmite Digi24.

De abia după ce au sesizat jurnaliștii, care au cerut lămuriri de la mai multe ministere, s-a găsit o soluție pentru ei și au primit permisiunea de îmbarcare, după mai multe ore de așteptare.

Au fost cinci curse charter organizate de Ministerele Transporturilor, Externelor și Internelor.

Soluția găsită pentru cei 30 de români cu rezidență în Spania a fost completarea unei declarații pe propria răspundere, cu datele din documentele emise de autoritățile spaniole.

Oamenii au protestat, mai ales că unii dintre ei nu erau la prima încercare să se întoarcă acasă.

„Ni s-a spus că aseară s-a dat o lege precum că noi nu putem zbura din cauza guvernului, dar ieri cei de la TAROM ne-au sunat că putem cumpăra bilete de avion, că se face o repatriere”, spunea unul din românii aflați în această situație.

„În lege nu sunt prinși cei cu rezidență, spune de cetățenie, nu de rezidență. Eu sunt pensionar în Spania, am trei luni de când sunt blocat aici, 5 bilete cumpărate, pensiile sunt amândouă acolo, soția acolo și eu nu pot decola pentru că sunt cetățean român și nu pot să plec acasă la mine, în Spania. Aici trebuie să stau la hotel”, adăuga, supărat, altcineva.

O femeie spunea că a fost nevoită să rămână trei luni în România. „Sunt de 3 luni în România. A murit mama mea și am venit acasă. Am stat 14 zile în carantină, am certificatul medical că nu sunt bolnavă. Au fugit toți vecinii de mine că am venit de la Madrid cu virusul și vreau să ajung înapoi, acolo lucrez, acolo sunt pensionară de văduvă, soțul mi-a murit acum 3 ani, acolo e domiciliul meu”.

