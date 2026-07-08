„Ministrul apărării naționale a semnat, în marja Summitului NATO de la Ankara, Amendamentul la Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia, privind constituirea Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea TG), în vederea extinderii misiunilor la protecția infrastructurii critice submarine”, a transmis MAPN.

Semnarea documentului în cadrul Summitului NATO de la Ankara, unde se află şi preşedintele Nicuşor Dan, arată angajamentul comun al României, Bulgariei şi Turciei pentru întărirea securităţii la Marea Neagră şi pentru dezvoltarea cooperării aliate în domeniul maritim.

„Protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată şi pe termen lung, iar MCM Black Sea TG este o dovadă a interoperabilităţii partenerilor regionali şi o iniţiativă care contribuie activ la consolidarea securităţii în bazinul Mării Negre”, a transmis MApN.

Prin misiunile executate de Forţele Navale Române, împreună cu partenerii din regiune, este asigurată menţinerea unei prezenţe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României, nu doar ca măsură de descurajare, ci şi ca instrument de reacţie imediată.

Memorandumul de Înţelegere privind constituirea Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor Marine din Marea Neagră a fost semnat la 11 ianuarie 2024 de miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia, instituind prima iniţiativă trilaterală de acest tip a celor trei state aliate riverane Mării Negre.

Misiunea principală a MCM Black Sea TG este asigurarea libertăţii de navigaţie în apele Mării Negre, prin misiuni de supraveghere, acţiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum şi activităţi conexe de căutare şi salvare pe mare.

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