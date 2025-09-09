„A fost o şedinţă a comisiilor reunite de apărare, Comisia de la Senat cu Comisia de la Camera Deputaţilor. Le mulţumesc deputaţilor şi senatorilor din aceste comisii care au pus pe ordinea de zi cererea Armatei Române pentru a obţine aprobarea pentru achiziţionarea unei corvete uşoare, pe care urmează să o achiziţionăm din Turcia”, a spus ministrul apărării, aflat la Parlament.

România cumpără corveta din Turcia pentru că armata lui Erdogan nu mai are nevoie de ea. „Este o achiziţie guvern la guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO. O corvetă de care Armata Română, Forţele Navale Române au mare nevoie”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Statul român va plăti un sfert de miliard de euro Turciei pentru corvetă, la care însă se adaugă și TVA. La acest preţ se vor adăuga și alte costuri pentru alte echipamente.

„Preţul pe care am cerut aprobarea Parlamentului este preţul documentat de colegii din Ministerul Apărării şi anume 223 de milioane de euro fără TVA. Peste acest preţ va veni preţul unor echipamente, unor rachete, unor echipamente suplimentare”, a mai spus Moșteanu.

România plătește anual sume imense pentru apărare. Doar anul trecut, MApN a semnat contracte de achiziție de 10 miliarde de euro, dar suma a crescut de cel puțin 3 ori până în vara acestui an.

Cea mai scumpă achiziție din istoria Armatei rămân avioanele F-35. România plătește doar pentru 32 de aeronave F-35 o sumă-record, mai exact 6,5 miliarde de dolari. România va cumpăra avioanele F-35 în două faze. Mai întâi cele 32 de avioane (două escadrile), apoi va mai cumpăra alte 16 avioane (o escadrilă), deci un total de 48 de avioane. Prima livrare a aeronavelor F-35A către România este așteptată până în anul 2031.

