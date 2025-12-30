Asia continuă să dea tonul natalității mondiale

În 2025, nașterile la nivel global vor rămâne puternic concentrate într-un număr relativ mic de țări. Asia deține cea mai mare pondere a nașterilor din lume, determinată în principal de țările foarte populate, cu populații relativ tinere, relatează platforma media Visual Capitalist.

India se află detașat pe primul loc, cu peste 23 de milioane de nașteri estimate în 2025. China urmează cu aproximativ 8,7 milioane de nașteri, în ciuda deceniilor de scădere a fertilității. Alte contribuții importante provin din Pakistan (locul 4), Indonezia (6) și Bangladesh (9), subliniind greutatea demografică în continuă creștere a Asiei.

Creșterea rapidă a populației Africii

Africa este regiunea cu cea mai rapidă creștere a numărului de nașteri, reflectând rate ridicate ale fertilității și populații tinere în mare parte a continentului. Nigeria, care se află în acest clasament pe locul 3, se evidențiază printr-un număr estimat de 7,6 milioane de nașteri în 2025 – mai mult decât întregul continent european la un loc, care este estimat să aibă aproximativ 6,3 milioane.

Mai multe alte țări africane, inclusiv Republica Democrată Congo (5), Etiopia (7), Egipt (11) sau Tanzania (12), se numără, de asemenea, printre liderii mondiali.

Top 15 țări cu cele mai multe nașteri în 2025. Foto: Visual Capitalist

Europa și Asia de Est se confruntă cu provocări demografice

În contrast, Europa și unele părți ale Asiei de Est înregistrează un număr relativ scăzut de nașteri, din cauza îmbătrânirii populației și a ratelor de fertilitate persistent reduse. Germania, Regatul Unit, Franța și Italia au fiecare mai puțin de 750.000 de nașteri anual.

Japonia, cândva un contributor important la numărul global de nașteri, este de asemenea estimată să aibă sub 750.000 de nașteri în 2025, reflectând declinul său demografic de lungă durată. Aceste tendințe ridică îngrijorări privind creșterea forței de muncă și sustenabilitatea economică pe termen lung în multe economii dezvoltate.

România este pe locul 88 în lume, fiind depășită de 17 țări aflate în conflicte armate sau războaie

Cu peste 178.000 de nasteri înregistrate în 2025, România e pe locul 88 în lume. Țara noastră este depășită la numărul de nașteri de mai multe țări în care există conflicte armate sau războaie.

Locul ocupat de România. Foto: Visual Capitalist

Din primele 88 de state din clasamentul Visual Capitalist privind numărul nașterilor estimate în 2025, 17 țări se confruntă cu războaie civile, conflicte armate majore sau insurgențe active:

Nigeria (Locul 3) se confruntă cu insurgența jihadistă Boko Haram/ISWAP în nord-est și conflicte între pastori și fermieri, precum și banditism armat în alte regiuni;

Pakistan (Locul 4): Se confruntă cu o creștere a militantismului armat la frontiere, în special atacuri ale TTP (Talibanii pakistanezi) și insurgența separatistă din Baluchistan;

Republica Democrată Congo (Locul 5) se confruntă cu conflicte persistente în estul țării între grupări rebele (precum M23) și forțele guvernamentale, susținute de diverse miliții;

Etiopia (Locul 7) – deși războiul din Tigray s-a încheiat oficial, țara continuă să se confrunte cu instabilitate politică gravă și conflicte armate regionale;

Sudan (locul 16, cu peste 1,65 milioane de nașteri) se află într-un război civil devastator între armata guvernamentală și forțele paramilitare RSF;

Afganistan (Locul 18, cu peste 1,5 milioane de nașteri): deși luptele la scară largă au scăzut după preluarea puterii de către Talibani, țara rămâne într-o stare de fragilitate extremă cu insurgențe active ale grupării ISIS-K;

Yemen (Locul 20, cu peste 1,4 milioane de nașteri) – deși intensitatea luptelor a fluctuat, rămâne tehnic într-un stadiu de război civil între forțele guvernamentale și rebelii Houthi;

Rusia (Locul 23, cu 1,2 milioane de nașteri) este implicată direct în agresiunea militară pe scară largă împotriva Ucrainei;

Irak (Locul 24, cu 1,1 milioane de nașteri) – violențe intermitente cu miliții pro-iraniene și atacuri jihadiste;

Niger (Locul 26 , cu peste 1,1 milioane de nașteri), Mali (Locul 31, cu 987.000 de nașteri) și Burkina Faso (Locul 40, cu peste 741.000 de nașteri): aceste țări din regiunea Sahel sunt grav afectate de insurgențe islamiste transnaționale care controlează părți semnificative din teritoriu;

Ciad (Locul 34, cu peste 907.000 de nașteri) este afectat de violențe intercomunitare;

Myanmar (Locul 36, cu peste 888.000 de nașteri) are un război civil generalizat între junta militară aflată la putere și forțele de rezistență armată (PDF) împreună cu armatele etnice;

Somalia (Locul 38, cu 822.000 de nașteri) luptă de decenii împotriva grupării Al-Shabaab, conflictul fiind unul dintre cele mai longevive și violente de pe continentul african;

Siria (Locul 48, cu peste 601.000 de nașteri) – conflict de intensitate redusă, dar încă activ în nord și nord‑vest;

Ucraina (Locul 84, cu peste 220.000 de nașteri) are un război deschis cu Federația Rusă.

