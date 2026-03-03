2,3 milioane de dolari au fost strânși pentru tratamentul Andreei Anița

Andreea Anița, tânăra de 27 de ani care a luptat timp de 11 ani cu un sarcom sinovial, a murit. Ea a pierdut lupta cu boala pe 28 februarie 2026, lăsând în urmă o poveste ce a unit mii de oameni în jurul ei.

Peste 2,3 milioane de dolari au fost strânse în urma unei campanii umanitare de proporții, coordonată de polițistul brașovean Daniel Ceclan (cunoscut ca Dani Cek) și preotul Alexandru Lungu, pentru a-i oferi șansa la un tratament inovator în SUA.

Din păcate, complicațiile cauzate de o bronhopneumonie severă și o infecție cu bacterii multirezistente au împiedicat-o să beneficieze de tratament.

Ce se va întâmpla cu suma strânsă?

După pierderea Andreei, au apărut întrebări legate de soarta banilor. Polițistul Dani Cek, cel care a fost implicat activ în campania de strângere de fonduri și a rămas alături de familie până la final, a explicat ce urmează să se întâmple.

„Toți banii strânși sunt în conturile Andreei. Nimeni din familie nu a avut împuternicire pe aceste conturi, ceea ce înseamnă că, în acest moment, nimeni nu se poate atinge de acei bani.

Toți banii sunt acolo, iar banca poate confirma acest lucru. Conform legii, se va deschide procedura de succesiune la notar, exact așa cum este legal și normal”, a scris polițistul brașovean Daniel Ceclan, pe contul său de Facebook.

Banii strânși pentru Andreea Anița vor ajuta copiii bolnavi de cancer

După finalizarea procedurilor legale, familia Andreei a decis să folosească banii pentru a sprijini tratamentele copiilor afectați de cancer, boala cu care tânăra a luptat ani la rând.

„După această perioadă, vom identifica și cazurile de copii bolnavi de cancer și familia va plăti direct facturile către spitale. Nu va primi nimeni nicio sumă în conturi personale. Plata se va face strict în baza unor documente clare: accept din partea unui spital și factură emisă pentru tratament”, a mai precizat polițistul.

Donatorii care își vor banii înapoi au la dispoziție un termen de o lună

Pentru cei care doresc să își recupereze donațiile, familia Andreei va pune la dispoziție o adresă de e-mail unde se vor putea trimite dovezile tranzacțiilor.

„Vom oferi un termen de o lună pentru cei care își doresc banii înapoi. Vom publica o adresă de e-mail unde se vor putea trimite dovezile tranzacțiilor, iar sumele vor fi returnate celor care solicită acest lucru”, a adăugat Dani Cek.

Românii s-au mobilizat imediat să o ajute pe Andreea

Campania pentru salvarea Andreei a fost una fără precedent în România. În ianuarie 2026, oamenii s-au mobilizat rapid, reușind să strângă suma de 2,3 miilioane de dolari în doar câteva zile. Acești bani erau destinați tratamentului cu Tecerla din Statele Unite, considerat ultima șansă pentru tânăra diagnosticată cu sarcom sinovial.

Deși banii nu au reușit să o salveze pe Andreea, aceștia vor fi folosiți pentru a salva alte vieți.

„Banii nu au salvat-o pe Andreea, dar Andreea va salva alte vieți. Deocamdată am o singură rugăminte, să lăsați familia să își plângă fiica”, a transmis Dani Cek.

