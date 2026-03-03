Zborul lui Ronaldo din Riad spre Madrid

Orașul Riad, unde fotbalistul de 41 de ani locuiește împreună cu partenera sa, Georgina Rodriguez, și cei cinci copii, a fost ținta unui atac cu drone iraniene ca răspuns la ofensiva comună lansată de SUA și Israel asupra Iranului. Ambasada americană din capitala saudită a fost lovită de două drone în noaptea de luni spre marți, iar surse din presa iraniană susțin că un centru de comandă din Bahrain a fost distrus.

Potrivit urmăririi zborurilor, avionul lui Ronaldo a decolat la ora 20.00, ora locală, din Riad și a aterizat la Madrid în jurul orei 01.00, ora Spaniei. Ruta acestuia a inclus zboruri deasupra Egiptului și Mării Mediterane, conform informațiilor furnizate de Flightradar24.

În contextul intensificării violențelor din regiune, Departamentul de Stat al SUA a recomandat cetățenilor americani să părăsească peste o duzină de țări din Orientul Mijlociu, iar zborurile spre Riad au fost anulate sau redirecționate. Numeroși cetățeni străini caută să părăsească zona de conflict.

Avionul personal de lux al lui Ronaldo

Ronaldo a achiziționat avionul Bombardier Global Express 6500 în 2024, la un preț de 61 de milioane de lire sterline, înlocuindu-și vechiul Gulfstream G200 cumpărat în 2015.

Aeronava, cu o capacitate de 15 pasageri, dispune de zone de relaxare cu mese și canapele, o suită cu pat dublu și o zonă de duș separată. Avionul este personalizat cu logo-ul jucătorului și decorațiuni cu silueta acestuia sărbătorind un gol.

Recent, Georgina Rodriguez a folosit avionul pentru o călătorie la Milano, împărtășind imagini cu cei 72 de milioane de urmăritori ai săi pe Instagram.

Situația din Orientul Mijlociu

Violențele din Orientul Mijlociu au escaladat după ce SUA și Israel au desfășurat atacuri împotriva Iranului, care au dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei. Iranul a răspuns cu lovituri asupra mai multor ținte din regiune, inclusiv asupra ambasadei SUA din Arabia Saudită. Până în prezent, șase militari americani au fost uciși, iar alți 18 au fost răniți, conform rapoartelor oficiale.

Donald Trump, președintele SUA, a declarat marți că arsenalul militar american este „practic inepuizabil” și că „războaiele pot fi purtate pe termen nelimitat” cu resursele disponibile. Totuși, specialiștii avertizează asupra riscului epuizării anumitor tipuri de muniții, în special a rachetelor de apărare aeriană.

Impactul ostilităților din Orientul Mijlociu asupra sportului și societății

Situația tensionată a dus la anularea mai multor meciuri din cadrul competițiilor asiatice de fotbal. Confederația Asiatică de Fotbal a anunțat marți că meciurile din optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiatice Elite 2025-2026, programate pentru 2-3 martie 2026, au fost amânate.

De asemenea, sferturile de finală ale AFC Champions League Two și ale AFC Challenge League din regiunea vest au fost reprogramate.

„Confederația Asiatică de Fotbal va continua să monitorizeze atent această situație în plină evoluție și rămâne hotărâtă să asigure siguranța și securitatea tuturor jucătorilor, echipelor, oficialilor și fanilor”, se menționează în declarația oficială a forului.

Efectele războiului asupra populației civile și diasporei

Explozii puternice au fost auzite în orașe precum Dubai, Doha și Manama, iar în Ierusalim, sistemele de apărare au interceptat mai multe rachete. În același timp, mai multe avioane de luptă americane s-au prăbușit în Kuweit, dar echipajele au supraviețuit, conform oficialilor.

În Orientul Mijlociu, mii de români au rămas blocați. Mulți dintre aceștia, alături de celebrități care locuiesc în Emiratele Arabe Unite, au descris pe rețelele de socializare noaptea atacurilor ca fiind „cea mai înfricoșătoare” din viața lor.

Violențele au perturbat grav transporturile și au generat o stare de panică în întreaga regiune. În acest context, plecarea lui Ronaldo din Arabia Saudită subliniază tensiunea crescândă din regiune și dorința multora de a căuta siguranță în alte părți.

