După un început bun (două victorii, două egaluri), România se află pe locul 2, care sa califică direct la turneul final, la două puncte de liderul Elveția.

„Tricolorii” au astăzi ocazia se distanțeze de principala rivală în lupta pentru calificare.

„Vom da totul, suntem pregătiți. Suntem în fața unui moment important, dar departe de obiectiv. E un joc-cheie, dar nu decisiv. Îmi doresc bucurie, nu vrea să văd întristare. Îmi doresc mai mult ca oricând ca echipa să fie limpede în decizii. Avem o datorie față de noi, față se suporteri, ca, după mulți ani, să facem un pas către o calificare mult așteptată”, a declarat selecționerul Edward Iordănescu, la conferința de presă de vineri.

Poate am luat măsuri categorice care nu mi-au plăcut, dar sunt pregătit pentru asta și îmi asum. Am avertizat, apoi am arătat că nu glumesc cu ce vorbesc. Dacă avem un grup care arată unitate, înseamnă că au fost decizii bune.

Edward Iordănescu: