Căldură și disconfort termic ridicat în București

ANM a emis o prognoză meteorologică specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 2 august, ora 10:00 – 6 august, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, Capitala va avea parte de vreme călduroasă în primele zile, iar apoi temperaturile vor crește, astfel încât vremea va deveni caniculară.

„În intervalul 02 august, ora 10 – 06 august, ora 10, pentru București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale.”

Duminică, 2 august, temperaturi de până la 34 de grade

În intervalul 2 august, ora 09:00 – 3 august, ora 09:00, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat.

„Vremea călduroasă se va menține, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.”, spun meteorologii.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 16 și 19 grade.

Atingerea pragului critic de 80 de unități pentru ITU înseamnă că organismul resimte mai puternic căldura, pe fondul combinației dintre temperatură și umiditate.

Luni, 3 august, vreme călduroasă

Pentru intervalul 3 august, ora 09:00 – 4 august, ora 09:00, temperaturile se mențin ridicate.

ANM anunță că „Vremea va rămâne călduroasă și disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.”

Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar temperatura minimă va fi de 16-19 grade.

Marți, 4 august, începe canicula în Capitală

Situația se schimbă în intervalul 4 august, ora 09:00 – 5 august, ora 10:00.

„Vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.”, spun meteorologii.

Temperaturile maxime vor urca la 35-36 de grade Celsius, iar minima va fi în jurul valorii de 20 de grade.

Meteorologii vorbesc despre o noapte tropicală, cu temperaturi care nu vor coborî suficient pentru ca aerul să se răcorească.

În zona periurbană, temperatura minimă poate coborî spre 17 grade.

Miercuri, 5 august, temperaturile ajung la 38 de grade

Cea mai fierbinte perioadă din acest interval este prognozată pentru intervalul 5 august, ora 09:00 – 6 august, ora 10:00.

„Valul de căldură se va menține intens, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.”, avertizeză meteorologii.

Temperaturile maxime vor ajunge la 36-38 de grade Celsius, în timp ce noaptea temperaturile minime vor fi de 20-21 de grade.

Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea va fi caniculară în toată țara. De altfel, ANM a emis cod roșu de caniculă în trei județe din țară.

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