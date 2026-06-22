Deficit și PNRR

Documentul are mai multe obiective generale

  • reducerea deficitului bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, la 127 de miliarde de lei, cu traiectorie de reducere spre 110 miliarde
  • menținerea ratingului de țară
  • atragerea fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și aderarea la OCDE
  • investiții – deblocarea proiectelor aflate în diverse stadii, continuarea marilor lucrări de infrastructură în autostrăzi și căi ferate
  • accelerarea programului SAFE de înzestrare a armatei
  • reforme la o serie de companii de stat, precum Tarom, RAR, Romatsa, Electrocentrale Grup și Electrocentrale București, transparență și consilii de supraveghere bazate pe profesioniști
  • reorganizarea ANAF, Vămii și Direcției Antifraudă

Reforma pensiilor speciale, doar cu numele

Cu toate acestea, programul are și o serie de diferențe notabile:

  • reforma pensiilor speciale este trecută ca intertitlu, dar la detaliere este trecută „limitarea câștigurilor din pensiile necontributive”, nu anularea lor așa cum cere Comisia Europeană prin PNRR
  • reforma salarizării bugetare, „prin adoptarea unor noi legi care să elimine inechitățile, să asigure o remunerare echitabilă și să creeze o bază corectă pentru calculul drepturilor de pensie”
  • companiile de stat să nu mai fie obligate să verse dividendele către stat, profiturile acestora vor fi repartizate într-un fond de investiții în domeniul energetic
  • continuarea investițiilor în reactoarele mici modulare (SMR), proiect asupra căruia premierul demis Ilie Bolojan și-a exprimat dubiul, din cauza costurilor imense
  • amânarea închiderii centralelor pe cărbune și corelarea acesteia cu deschiderea centralelor pe gaz de la Ișalnița, Turceni, Iernut, Midia și Mintia
  • subvenție de 2.250 lei pe lună pentru angajatorii care angajează părinți cu cel puțin trei copii
  • dezvoltarea a 2.000 de servicii medicale integrate sociale și educaționale în comune
  • vouchere de până la 8.000 de euro pentru 4.307 de persoane cu dizabilități și 93 de centre de recuperare

Guvernul nu are credibilitate

Economiștii consultați de Libertatea susțin că Guvernul nu are credibilitate în privința reformelor, în condițiile în care PSD a dat jos Cabinetul Bolojan tocmai din cauza reformelor.

„Domnul Veștea poate spune orice, dar e cale lungă. Am avut pachete de reformă și în fosta coaliție și PSD dat jos Guvernul tocmai când se apropia de acele reforme. Pe promisiuni toți putem, ideea e de credibilitate. Guvernul este format din oameni care au dat jos Guvernul anterior tocmai din cauza reformelor”, a declarat, pentru Libertatea, profesorul de economie Cristian Păun.

„Bani din elicopter”

Acesta acuză că noul Executiv readuce modelul în care statul „aruncă cu bani din elicopter în popor”, iar acesta ne-a adus în situația actuală delicată cu deficitul bugetar.

„Acest Guvern readuce același model, statul să arunce cu bani din elicopter în popor. Nu există idei despre cum să reducem deficitul, în schimb se revine la aceleași prostii. Echitatea nerealistă și nesustenabilă ne-a adus unde suntem astăzi. Cu un astfel de program mai degrabă ajungem în junk. E un program ce dă liber la tocat bani”, susține Păun.

„Ei spun reformă, dar reforma lor vizează menținerea status-quo-ului, păstrarea privilegiilor. Dacă ar fi o logică, acest guvern nu ar trebui învestit. Dacă AUR va vota, asta arată că de fapt ei susțin sistemul și că e un partid de păcălici care una spun și alta fac”
Cristian Păun, profesor de economie

Bogdan Glăvan: „Program de gestionar: azi ne vine marfa, mâine facem inventar”

Profesorul de economie Bogdan Glăvan spune că la prima vedere este continuarea vechiului program, dar cu o filosofie de „gestionar”.

„La o privire fugitivă mi s-a părut că este o continuare a programului vechii coaliții. Nu am văzut modificări de substanță. E o filosofie de gestionar, pe modelul: azi ne vine marfa, mâine facem inventar. Vrem să facem ceva ca să mai salvăm PNRR. Dacă nu se fac acele legi necesare noi nu mai rămânem cu acest rating de țară. Ar fi un dezastru să ne retrogradeze”, avertizează Glăvan.

Nicio reformă administrativă

Acesta spune că este curios cum va arăta noua lege a salarizării, în contextul în care PSD a criticat proiectul publicat de ministrul interimar Dragoș Pîslaru, dar proiectul este lăsat de fostul ministru PSD Florin Manole, care în noul cabinet își reia funcția și va trebui să îl implementeze.

Acesta a mai remarcat că din program a dispărut dispărut reforma administrativă, care era prezentă în programul propus de Eugen Tomac.

„Guvernul e lipsit de credibilitate. La ANAF, una e să tot scriem reforme, alta e cine le pune în aplicare. Dar aceasta este rezerva de cadre a partidelor. Acest guvern este un fel de echipa numărul 48 de la Campionatul mondial de fotbal”
Bogdan Glăvan, profesor de economie

Emlian Duca: „Nu o să fie implementat nimic”

Consultantul fiscal Emila Duca estimează că nimic din ce scrie în program nu va fi implementat.

„Nu o să fie implementat nimic de acolo. E un talmeș-balmeș. Eu nu pun preț pe ce spun politicienii. Nu se va întâmpla. Fie încearcă să arunce cu niște bani, fie o să cheme FMI în toamnă. Nu o să facă nimic legat de reforme”, afirmă acesta.

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