Potrivit unei analize periodice a Moody’s, aceste riscuri sunt amplificate de incertitudinea politică, având în vedere rotația planificată a prim-ministrului în 2027 și alegerile parlamentare care urmează în 2028.

Agenția susține că România se confruntă cu provocări în domenii precum controlul corupției și eficiența politicii fiscale.

Totodată, Moodys mai subliniază că oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile din 2028 amenință perspectiva unei reduceri suplimentare a deficitului și a stabilizării poverii datoriei.

Provocări pentru reducerea deficitului

Deși măsurile fiscale adoptate în iulie 2025 au contribuit la îmbunătățirea perspectivelor fiscale, Moody’s avertizează că reducerea deficitului pe termen lung rămâne o provocare.

„Ratingurile României ar fi probabil retrogradate dacă vom ajunge la concluzia că Guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluție semnificativ mai proastă a principalilor indicatori fiscali comparativ cu așteptările noastre actuale”, subliniază agenția.

Aceasta consideră că un asemenea scenariu ar scoate la iveală slăbiciuni instituționale și dificultăți în gestionarea unui program complex.

În septembrie 2025, Moodys a confirmat calificativul României la „Baa3”, pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă.

Condiții pentru îmbunătățirea perspectivei

Într-un scenariu mai optimist, Moody’s ar putea revizui perspectiva la una „stabilă” dacă datoria publică și indicatorii de sustenabilitate financiară vor evolua conform așteptărilor actuale.

Totuși, aceasta presupune implementarea integrală și eficientă a măsurilor fiscale din 2025, cu continuarea eforturilor de consolidare și după 2026.

Agenția anunță că revizuirea a fost efectuată prin intermediul unui comitet de rating care a avut loc la 27 februarie 2026, în cadrul căruia a reevaluat caracterul adecvat al ratingurilor în contextul metodologiilor principale relevante și al evoluțiilor recente.

Economia, în încetinire

În ciuda unor progrese în reducerea deficitului fiscal, România se confruntă cu o încetinire economică.

Moody’s vorbește o creșterea economică reală de doar 0,6% în 2025, influențată de majorările TVA, creșterea inflației și înghețarea salariilor și pensiilor publice.

Potrivit agenției, „maximizarea absorbției de către România a finanțării în cadrul Facilității de Redresare și Reziliență (RRF) a UE înainte de termenul-limită din august 2026 va fi crucială pentru a evita o contracție a economiei în 2026”.

Evoluția datoriei publice

Pe fondul unui deficit fiscal ridicat, datoria publică a României este prognozată să crească în următorii ani.

Moody’s estimează că povara datoriei va ajunge la 62,9% din PIB până la sfârșitul anului 2027, față de 60,5% în 2025.

Deși deficitul bugetar este așteptat să scadă de la 8,2% din PIB în 2025 la 6,3% în 2026 și 5,7% în 2027, măsuri suplimentare ar putea fi necesare pentru a stabiliza datoria pe termen lung.

Perspectivele economice și instituționale

Conform Moody’s, România beneficiază de un potențial solid de creștere economică pe termen mediu și de un nivel relativ ridicat al avuției.

Totuși, provocările persistente, precum controlul corupției și eficiența politicilor fiscale, indică anumite slăbiciuni instituționale, comparativ cu alte state cu ratinguri similare.

Analiza completă subliniază nevoia unor eforturi susținute pentru a asigura stabilitatea economică și pentru a evita deteriorarea indicatorilor macroeconomici în anii următori.