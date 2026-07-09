Grindina de dimensiunea unui ou a făcut prăpăd în curțile oamenilor

Potrivit Meteo Tulca, furtuna a generat grindină cu diametrul de 4 până la 5,5 centimetri, suficientă pentru a provoca pagube semnificative culturilor agricole, autoturismelor și acoperișurilor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu nowcasting pentru mai multe localități din Bihor, valabilă între orele 17.25 și 18.00.

Zonele vizate au fost Marghita, Săcueni, Popești, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Balc, Chișlaz, Abram, Abrămuț și Buduslău. Meteorologii au prognozat intensificări ale vântului de până la 60 km/h, averse torențiale de 15-20 l/mp și descărcări electrice frecvente.

Localnicii au fost avertizați prin mesaje RO-Alert

Din cauza intensității fenomenelor, locuitorii din zonele afectate au primit un mesaj RO-ALERT, prin care au fost sfătuiți să se adăpostească și să evite deplasările pe durata furtunii.

„În cursul acestei după-amiezi, în zona Marghita – Bogei – Popești s-a dezvoltat o furtună de tip supercelulă, care a produs fenomene meteorologice severe”, a transmis Meteo Tulca.

ANM a emis un cod portocaliu pentru mai multe localități din Sălaj

După ce a lovit județul Bihor, furtuna s-a deplasat spre granița cu județul Sălaj. ANM a emis un alt Cod portocaliu pentru mai multe localități din Sălaj, valabil între orele 17.45 și 18.30. Populația din această zonă a fost avertizată cu privire la grindina de dimensiuni medii și mari, averse torențiale și rafale de vânt de până la 90 km/h.

Specialiștii de la Meteo Tulca au recomandat cetățenilor să urmărească în continuare avertizările oficiale și să respecte indicațiile autorităților pentru a-și proteja siguranța.

Ce este furtuna supercelulară, fenomenul care a provocat pagube în Bihor

O furtună supercelulară este cel mai periculos, organizat și complex tip de furtună convectivă. Deși sunt mult mai rare decât furtunile obișnuite, ele sunt responsabile pentru cele mai severe fenomene meteorologice de pe planetă, inclusiv pentru majoritatea tornadelor violente.

Spre deosebire de o furtună normală, o supercelulă conține un mesociclon – adică un curent ascendent de aer care se rotește în mod constant pe axă verticală. Această rotație este provocată de „forfecarea vântului”, mai exact schimbarea direcției și vitezei vântului odată cu altitudinea.

Datorită acestei structuri rotative bine organizate, furtuna se poate alimenta singură și poate supraviețui ore în șir, spre deosebire de furtunile simple care se sting în 30–60 de minute.

Care sunt fenomenele meteo pe care le aduce o furtună supercelulară

O furtună supercelulară este considerate „o uzină” de vreme extremă. Când lovește, aduce de obicei fenomene extreme precum:

Grindină de mari dimensiuni: De mărimea unor mingi de tenis sau chiar de golf, capabilă să distrugă mașini și acoperișuri.

De mărimea unor mingi de tenis sau chiar de golf, capabilă să distrugă mașini și acoperișuri. Tornade: Majoritatea tornadelor puternice (clasificate EF3, EF4 sau EF5) iau naștere din mesociclonul unei supercelule.

Majoritatea tornadelor puternice (clasificate EF3, EF4 sau EF5) iau naștere din mesociclonul unei supercelule. Vânturi de aliniament (descendenți violenți): Curenți de aer care se prăbușesc din nor cu viteze ce pot depăși 100 km/h, culcând la pământ copaci și stâlpi de electricitate.

Curenți de aer care se prăbușesc din nor cu viteze ce pot depăși 100 km/h, culcând la pământ copaci și stâlpi de electricitate. Inundații fulgerătoare: Cantități masive de precipitații căzute într-un timp foarte scurt.

Cantități masive de precipitații căzute într-un timp foarte scurt. Fulgere extrem de frecvente: Activitate electrică intensă și aproape continuă.

Vizual, sunt spectaculoase, dar terifiante. Norii au aspectul unei ciuperci uriașe sau al unei „nave spațiale”. Structura lor este foarte bine definită: zona în care plouă și grindină este separată clar de zona în care aerul cald urcă în furtună, ceea ce îi permite să nu se „asfixieze” singură cu propria ploaie.

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