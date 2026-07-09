Mihai Bordeanu: „Dacia Striker îmi miroase a hit”

Striker va fi un model extrem de popular în vânzările mărcii, susțin șefii Dacia de la Paris sau din România, deoarece acoperă un segment diferit de cel al SUV-urilor. De asemenea, poziționarea prin preț și prin mesajele de comunicare sugerează că Striker urmează să devină unul dintre principalele instrumente cu care Dacia vrea să câștige cota de piață în segmentul C. 

 „Dacia Striker îmi miroase a hit”, a declarat Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia România.

„O să vă spun de ce: de fiecare dată când am intrat undeva între segmente, într-o falie din asta între segmente, cu Dacia a funcționat extraordinar. Sigur, asta nu-i o regulă, însă Striker este capabil să-și ia clienții din mai multe zone, din mai multe părți, fiind un crossover și având veleitățile astea pe care le are, ar putea să împrumute de peste tot. Ambiția mea personală e să fim peste Bigster”, a spus cel care conduce activitățile Dacia în Europa de Est și este și director al uzinei Dacia din Mioveni.

Striker va atrage noi clienți, spune Frank Marotte

Bigster va rămâne vârful de gamă, în timp ce Striker va atrage noi clienți, a spus Frank Marotte, vicepreședinte al mărcii Dacia, responsabil pentru vânzări, marketing și operațional, pentru Profit.ro.

Noul Striker va „mânca” din Bigster, Duster și Jogger, spun șefii Dacia. De ce rămâne mai ieftin decât SUV-urile
Dacia Striker. Foto: Profimedia Images

„Ei bine, Striker va completa cu siguranță gama în ceea ce privește tipul de caroserie, profilul clientului, volumul, majoritatea vor fi volume crescătoare. Din punct de vedere al prețurilor, nu va fi în top. Va fi sub nivelul lui Bigster pentru că, tradițional, în segmentul C, dacă te uiți la structura ierarhiei prețurilor, SUV-urile sunt cele mai scumpe. Și mai jos ai orice alt tip de caroserie, crossover, break, hatchback, berlină, sedan, orice. Așadar, vom respecta această structură, mai ales pentru că la Striker vrem să captăm sau să accesăm, să zicem, 40% dintre clienți care sunt sub SUV-uri. SUV-urile reprezintă astăzi 60% din piața segmentului C din Europa, iar ceilalți 40% sunt sub acest număr. Și aici vrem să ne așezăm cu Striker. Deci, practic, vom respecta ceea ce este Striker și ceea ce vrea Striker să fie în termeni de cucerit clienți”.

Atributele lui Striker nu trebuie să-l facă neapărat mai scump

Managerul Dacia susține că atributele lui Striker nu trebuie să-l facă neapărat mai scump, conform Profit.ro.

„Striker este o propunere diferită. Da, este mai lungă pentru a fi mai practică și pentru a avea mai mult spațiu în portbagaj decât ceea ce am avea cu o mașină mai scurtă. Am vrut să avem 600 de litri, ceea ce înseamnă că a trebuit să extindem partea din spate. Și exact asta am făcut. Ampatamentul este la fel ca la Bigster. Astfel, spațiul interior rămâne același. Și ecartamentul roților este același. Habitaclul are practic o dimensiune similară. Dar am vrut să avem unele specificații de produs care să fie în concordanță cu combinația de nevoi și a așteptărilor clienților. Așa că am vrut să avem conducere cu o poziție de șezut mai joasă”.

Un efect de bumerang al intrării lui Striker în gama Dacia este inevitabil pentru celelalte modele

Profit.ro mai scrie că este inevitabil un efect de bumerang al intrării lui Striker în gama Dacia, pentru celelalte modele, iar șeful de vânzări de la Dacia recunoaște acest lucru.

„Un impact va avea loc până la un anumit punct, nu există nicio îndoială. Aș spune că povestea ar putea fi destul de similară cu ce am văzut în Bigster. Canibalizarea mai mare cu aceste modele este în jur de 20%. Puțin Duster, puțin Jogger. Deci aici suntem. Cred că la Striker vor fi condiții similare. O să «mănânce» puțin din Bigster, puțin din Jogger, poate și din Duster. Vom vedea exact cifrele, dar aceasta este practic așteptarea noastră”.

Striker se va produce la uzina Bursa din Turcia a Renault, iar prețul pornește puțin sub 25.000 de euro.

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