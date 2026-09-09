România va primi o nouă generație de turbine eoliene de mari dimensiuni. Șapte unități care pot ajunge la o putere nominală de 7 MW fiecare vor fi instalate la Cobadin, în județul Constanța, într-un parc eolian dezvoltat de grupul francez Qair. Fiecare turbină va avea un rotor cu diametrul de 175 de metri, iar lucrările de instalare sunt programate să înceapă în iulie 2027, scrie Economica.net.

Turbine de 7 MW, cu rotoare cât aproape două terenuri de fotbal puse cap la cap

Enercon va aduce la Cobadin unele dintre cele mai puternice turbine eoliene pregătite până acum pentru România. Producătorul german a semnat contractul cu grupul francez Qair pentru livrarea modelului E-175 EP5 E2, iar primele lucrări de instalare sunt programate pentru 2027. Prima turbină ar urma să intre în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2027. După instalare, Enercon va rămâne implicată și în exploatarea proiectului, printr-un contract de mentenanță pe termen lung.

Dimensiunile sunt impresionante. Fiecare turbină poate ajunge la o putere de 7 MW, iar rotorul are un diametru de 175 de metri. Unitățile vor fi montate pe turnuri din oțel de 112 metri. Modelul este gândit pentru zone în care vântul bate cu viteze mici și medii, iar producătorul susține că noua generație poate scoate mai multă energie din aceleași condiții de vânt, fără să crească puterea nominală a turbinei. Proiectul de la Cobadin aduce și două premiere pentru compania germană. Este prima colaborare dintre Enercon și Qair în România și, totodată, prima instalare în țara noastră a platformei E-175 EP5 E2.

Parcul de la Cobadin va avea o putere de aproximativ 50 MW

Cobadin 1 este proiectat ca un parc eolian de aproximativ 50 MW, potrivit Economica.net. Povestea proiectului a început cu mult înainte de actualul contract cu Enercon. Dezvoltarea lui a fost pornită încă din 2009 de Monsson Alma, iar ulterior proiectul a ajuns în portofoliul grupului francez Qair, prin preluarea societății Extrapower SRL.

Și configurația tehnică s-a schimbat pe parcurs. Într-o variantă mai veche, planul prevedea instalarea a opt turbine, fiecare cu o putere de 6,25 MW. Între timp, soluția a fost modificată. În locul celor opt turbine prevăzute inițial, noul proiect merge pe șapte unități Enercon E-175 EP5 E2, fiecare capabilă să ajungă la 7 MW.

Proiectul a intrat și în schema Contractelor pentru Diferență

Cobadin 1 s-a numărat printre proiectele selectate în prima licitație organizată în România prin mecanismul Contractelor pentru Diferență, schema prin care statul încearcă să stimuleze construirea de noi capacități de producție din surse regenerabile. Extrapower a obținut pentru proiectul de la Cobadin o capacitate de 50 MW, la un preț de exercitare de 75,9 euro/MWh.

România va avea turbine eoliene uriașe de 7 MW cu rotoare de 175 de metri în Dobrogea. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale Libertatea

Ulterior, Qair a mai anunțat un contract de 50 MW pentru proiectele dezvoltate în aceeași zonă, ceea ce duce capacitatea contractată de grup la Cobadin la 100 MW.

Qair și Enercon vor să extindă colaborarea și în România

Pentru Qair, proiectul din Dobrogea nu este prima colaborare cu Enercon. Cele două companii au mai lucrat împreună în Franța și Islanda, iar acum parteneriatul ajunge și în România. Charles Lhermitte, directorul operațional al Qair Group, a transmis că includerea platformei E-175 în portofoliul companiei reprezintă un nou pas în colaborarea dintre cele două grupuri. Enercon vede, la rândul său, România drept una dintre piețele cu potențial important de creștere.