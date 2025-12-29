Condițiile pentru acordarea pensiei speciale, numită și pensie de serviciu, diferă în funcție de categorie, militari, magistrați sau personal din aviație, dar, în general, cer 25 de ani de stagiu de cotizare în domeniul respectiv, potrivit legilor specifice.

Legea prevede că stagiile de cotizare și vechimea în muncă sau în serviciu realizate în sistemul public de pensii și în sistemele speciale se recunosc reciproc pentru deschiderea dreptului la pensie. Totuși, pensia din sistemul public se calculează doar pentru perioadele lucrate în acest sistem.

Dar un proiect inițiat de UDMR și PSD propune ca pensia din sistemul public să fie calculată pentru perioadele de cotizare realizate în oricare dintre sisteme, nu doar în cel public.

„Pentru persoanele care au contribuit atât în sistemul public de pensii, cât și în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestora, în cazul în care au realizat în cele două sisteme cumulat stagiu de cotizare contributiv pentru o perioadă mai mare de 25 de ani, punctele de stabilitate se acordă proporțional cu stagiul de cotizare din fiecare sistem”, scrie în draftul proiectului.

Un astfel de proiect permite, de exemplu, ca o persoană cu 23 de ani vechime în afara sistemului de ordine publică să lucreze doar 2 ani în acest sistem și apoi să primească pensie specială.