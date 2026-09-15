Ofertele de muncă din Irlanda pot aduce salarii de până la 80.000 de euro brut pe an pentru muncitorii cu experiență în asfaltarea și reasfaltarea drumurilor. Un anunț publicat pe Jooble caută o echipă de șase persoane și oferă până la 30 de euro brut pe oră pentru șeful de echipă și 25 de euro pentru ceilalți muncitori, în timp ce orele de noapte sunt plătite cu 200%.

Irlanda caută muncitori cu experiență în lucrări de asfaltare și reasfaltare a drumurilor. Un anunț de angajare publicat pe Jooble oferă salarii atractive, cazare și transport gratuit, dar și plata suplimentară a orelor de noapte și a orelor suplimentare.

Angajatorul caută o echipă de șase persoane care să lucreze la proiecte de infrastructură rutieră, de la autostrăzi până la drumuri secundare.

Posturile disponibile sunt pentru un șef de echipă, unul sau doi șoferi de cilindru compactor și trei-patru muncitori specializați în lucrări de drumuri.

Cea mai bine plătită poziție este cea de șef de echipă. Acesta poate primi 30 de euro brut pe oră, în timp ce șoferii de cilindru compactor și muncitorii primesc 25 de euro brut pe oră.

Programul de bază este de până la 40 de ore pe săptămână. Orele care depășesc acest prag sunt plătite cu 150% din tariful normal.

Oferta devine și mai avantajoasă pentru cei care lucrează noaptea.

Toate orele de noapte sunt plătite cu 200%, iar anunțul precizează că cel puțin 30% din orele lunare sunt de noapte, în intervalul 19:00 - 3:00.

Potrivit calculelor prezentate în anunț, pentru o tură de noapte de 40 de ore, șeful de echipă poate ajunge la 2.400 de euro brut pe săptămână.

Pentru ceilalți membri ai echipei, calculul este de 2.000 de euro brut pe săptămână pentru 40 de ore de muncă în tura de noapte.

În cazul unui program de zi cu 40 de ore normale și încă 15 ore suplimentare, venitul săptămânal calculat în anunț ajunge la:

1.875 de euro brut pentru șeful de echipă;

1.562,50 de euro brut pentru ceilalți membri ai echipei.

La un program constant și în funcție de numărul de ore lucrate, veniturile anuale pot ajunge la aproximativ 80.000 de euro brut.

Pe lângă salariu, angajatorul oferă cazarea gratuită și transportul gratuit până la locul de muncă.

De asemenea, compania suportă costurile pentru cursurile Safe Pass și Manual Handling.

Cei care nu au experiență suficientă pentru operarea cilindrului compactor pot beneficia și de instruire.

Candidații trebuie să aibă experiență solidă în asfaltarea și reasfaltarea drumurilor.

Pentru șeful de echipă, cunoașterea limbii engleze este obligatorie. Este considerat un avantaj și faptul că alți membri ai echipei vorbesc engleza.

Angajatorul precizează că va oferi și instruire privind particularitățile lucrărilor de drumuri din Irlanda, care au nevoie de nivelare diferită, din cauza ploilor frecvente.

Salariile prezentate în anunț sunt brute, iar venitul final depinde de numărul de ore lucrate, turele de noapte și orele suplimentare.