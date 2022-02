Dorinel Cojanu, 36 de ani, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în decembrie 2015 pentru tentativă de omor, după ce a înfipt o lamă de 20 de cm în spatele și fața soției sale de atunci, Daniela, în bucătăria casei lor, fiind beat în momentul atacului.

Cuțitul cu mâner maro a coborât prin sânul drept al Danielei, a trecut prin două coaste, printr-un plămân și s-a oprit în ficat. Ea a suferit răni atât de grave, încât medicii au avertizat familia că s-ar putea să nu supraviețuiască atacului.

Daniela, în vârstă de 35 de ani, a petrecut aproape patru luni în spital luptându-se pentru viața ei și a rămas cu cicatrici permanente.

Cojanu a înjunghiat-o cu atâta ferocitate încât și-a tăiat două degete de la mâna dreaptă, despre care medicii au stabilit că necesită o intervenție chirurgicală imediată.

Românul și-a ispășit doar cinci ani din pedeapsă, dar în timp ce se afla în spatele gratiilor, Cojanu a lansat o cerere de despăgubire împotriva NHS, sistemul de Sănătate Publică din Marea Britanie, insistând că refuzul medicilor de a-l trata la scurt timp după ce a intrat în închisoarea din Bedford l-a lăsat cu răni pe viață și cu restricții de mișcări la mâna dreaptă.

La o audiere din mai 2021, la Tribunalul din Norwich, el a primit 8.500 de lire sterline, dar judecătorul Recorder Gibbons a respins cea mai mare parte a cererii sale pentru neglijență clinică, pe motiv că românul a fost necinstit cu privire la modul în care a suferit vătămarea, pierderea veniturilor și asistența medicală, costuri pe care a pretins că le-a suportat.

Cojanu a insistat că Daniela a fost cea care l-a atacat și că a suferit accidentarea în timp ce încerca să se apere. El a descris momentul sângeros ca pe o „altercație”.

Avocații săi au contestat apoi decizia la Înalta Curte, judecătorul Ritchie hotărând în această săptămână că despăgubirea lui să fie majorată la 17.500 de lire sterline, declarând în același timp că Dorinel Cojanu, fiind „necinstit” cu privire la modul în care a suferit rănirea, nu era relevant pentru cererea civilă împotriva NHS.

În judecata sa, el a decis că nu contează dacă Cojanu și-a tăiat degetele „deschizând o cutie de fasole… sau în timp ce încerca să-și ucidă soția”.

El a declarat: „Reclamantul (Cojanu) nu a avut nevoie să demonstreze modul în care a fost tăiat pentru a câștiga acțiunea civilă. El a fost rănit înainte de a fi internat în închisoare. La acel moment nu a fost condamnat pentru nimic. Nu contează dacă a suferit rănirea deschizând o cutie de fasole, într-un război între bande sau în timp ce încerca să-și ucidă soția. Dar cauza tăieturii degetelor nu are nicio relevanță pentru afirmația de neglijență clinică. În opinia mea, mecanismul prin care și-a tăiat degetul este incidental cu cererea sau garanția acesteia”.

Cojanu cerea o despăgubire totală de 125.000 de lire sterline, insistând că nu a suferit o intervenție chirurgicală la timp și asta l-a împiedicat să lucreze ca muncitor manual, plus alte costuri. Printre acestea se numără plata pentru operație în România și după aceea pentru îngrijire.

Cojanu a fost deportat înapoi în România în iunie 2020, după ce a fost eliberat de către Înalta Curte.

În afirmația lor, avocații săi au susținut că Cojanu ar fi trebuit să fie operat la mână în termen de 10 zile de la rănirea în cursul atacului asupra Danielei, dar că intervenția a fost anulată de personalul NHS de la închisoarea Bedford. Cojanu, care se afla în arest preventiv la momentul respectiv, a fost programat inițial pentru o intervenție chirurgicală la Royal Free Hospital, North London, în iunie 2015. Anularea a avut loc din cauza preocupărilor de securitate legate de transportul lui la spitalul din nordul Londrei și a fost aranjată o altă programare la spitalul Lister din Hertfordshire, care este mai aproape de locul unde a fost închis Cojanu.

NHS a recunoscut că o cerere către Lister a fost trimisă, dar nu a fost marcată cu specificația urgent, ceea ce înseamnă că intervenția chirurgicală nu a avut loc, deoarece o operație de chirurgie reconstructivă la degetele lui Cojanu „nu mai era fezabilă”, după ce a trecut fereastra de zece zile.

Documentele depuse în cursul audierii lui Cojanu la Tribunalul Norwich au arătat că acesta avea o funcționalitate de 50% a mâinii drepte, dar aceasta ar fi fost de 80% dacă operația ar fi avut loc în intervalul de timp de zece zile.

Decizia Înaltei Curți de a-i majora despăgubirile a fost criticată de Daniela, care a declarat pentru Mail Online că este „dezgustată” de ordinul judecătorului.

Ea a spus, furioasă: „Este insultător și dezgustător. Acest bărbat este un abuzator violent, domestic, care a încercat să mă omoare. Și el este răsplătit, în timp ce eu nu am primit niciun ban. Am fost în spital aproape patru luni și aproape că am murit. Este o rușine că este răsplătit pentru o rănire pe care și s-a provocat-o atunci când m-a atacat”.

Daniela a dezvăluit că acum a divorțat de Cojanu și își folosește numele de fată Barbu. Lucrează ca femeie de curățenie și locuiește în Watford cu cei trei copii ai săi: Maria, 16 ani, Răzvan, 15 ani și Catia, 12 ani.

Familia a întrerupt orice contact cu Cojanu, pe care Daniela l-a descris drept un abuzator violent persistent în timpul căsniciei lor furtunoase. Ea este indignată: „Viața este foarte grea pentru noi și mă străduiesc să-mi fac un rost pentru a crește singură trei copii. Am suferit multă violență în căsnicia mea din mâna acestui bărbat, care era mereu beat și mă lovea tot timpul. Legea este greșită că i-a dat acești bani. Ce fel de mesaj transmite acest lucru femeilor ca mine, care sunt victime ale violenței domestice?”.

Fiica ei cea mare, Maria, care se afla în casă cu frații ei când Daniela a fost atacată, a adăugat: „Tatăl meu este un bărbat rău, care a încercat să ne strice viața. Ne este mai bine fără el. Nu este corect să primească această plată, în timp ce noi nu am avut niciun sprijin financiar”.

