Accidentul în care au fost implicate trei vehicule a avut loc ieri, în jurul orei 17.00, iar în urma impactului nu au existat victime.

„În timp ce un bărbat de 45 de ani, din Reşiţa, conducea un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă, pe DN 6, la km 470, în afara localităţii Constantin Daicoviciu, din direcţia Caransebeş către Lugoj, nu ar fi păstrat o distanţă de siguranţă faţă de autoturismul care circula în faţa sa, condus de un bărbat de 54 de ani, din Reşiţa, lovindu-l în partea din spate şi proiectându-l într-un alt autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din judeţul Dolj”, au transmis reprezentanții IPJ Caraş-Severin.

Șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au ieșit negative.

„Consiliul Județean se va alege cu un Touareg nou de pe urma asigurării TIR-ului care m-a lovit. Eu nu am lovit mașina din față, eu am oprit în spatele ei. TIR-ul a intrat în mine și m-a împins în mașina din față. Eu nu am avut nicio vină. Am fost testat și pentru alcool, și pentru droguri, dar, spre dezamăgirea unora, rezultatul a fost zero la ambele. Miroseam doar a cârnați”, a declarat președintele Consiliului Județean pentru Express de Banat.

Recomandări 36 de copii români, abuzaţi sexual de un cetăţean german, judecat în libertate. El cerea să-i fie aduse „fete de 12-13 ani, slabe”

Acesta este cel de-al doilea accident rutier din acest an în care a fost implicat Romeo Dunca. În 5 ianuarie, liderul CJ Caraş-Severin, aflat tot la volanul aceleiaşi maşini de serviciu a fost implicat într-un accident rutier în judeţul Timiş, după ce un animal i-a sărit în faţă. Acesta nu a fost rănit, iar IPJ i-a eliberat autorizaţie de reparaţie a maşinii.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Da”, a răspuns scurt Marian Drăgulescu. Au urmat 15 secunde stânjenitoare de tăcere, moderatoarea era aparent jenată. Ce l-a întrebat

Playtech.ro Putin şi-a ales ÎNLOCUITORUL! Veste BOMBĂ de la Kremlin, cine a primit funcţia. Nimeni nu se aştepta

Viva.ro Monica Pop: Eu supraviețuiesc cu un cancer de colon, cu 4 operații pâna acum și mai urmează! Cum a depistat această boală grea și care au fost simptomele: N-am dat importanță...

Observatornews.ro Coșmarul unei românce din Spania. Mirela a fost băgată la închisoare, după ce polițiștii au confundat-o cu o evadată. "Credeam că nu o să mai ies de acolo"

Știrileprotv.ro O tânără de 26 de ani a fost împușcată în cap într-un club cu puțin timp înainte de miezul nopții în Ajunul Crăciunului

FANATIK.RO Șase zodii care au de înfruntat obstacole în ultima săptămână din 2022. Nativii care vor triumfa

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2022. Balanțele sunt mai tolerante și mai cumsecade și ar trebui să încerce să rezolve anumite probleme de la serviciu

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!