„Este pentru prima oară, în pragul alegerilor europarlamentare, când românii sunt interesaţi de ceea ce vom face pentru ei la Bruxelles. Cei mai mulţi ne întâmpină cu drag, aşa cum sunt românii. Este o atmosferă destul de motivantă pentru noi, pentru că ne motivează să facem mai mult, dar se simte în societate o scindare. S-a propagat prea mult ura, în permanenţă. Fără niciun fel de argumente, PSD a fost în permanenţă atacat. Nu se vorbeşte decât despre PSD”, a spus Rovana Plumb, la Libertatea.

Ea a povestit despre incidentul de la Iaşi, de la mitingul PSD, când a fost prinsă între cei care o păzeau şi protestatari.

„Nu am avut bodyguarzi, erau colegi de-ai mei. Nu am fost obişnuită, în anii de politică, cu o astfel de atmosferă, de ţipete, de urlete. A fost o intersectare a noastră, cei care terminasem mitingul, cu cei care veniseră special la Iaşi pentru a urla, a violenta, nu numai psihic ci şi fizic. Vreau să vă spun că nu ne sperie lucrul acesta. Vom continua să facem lucruri bune pentru români. De la primele atitudini de violenţă, am fost pe de o parte surprinsă, pentru că sunt obişnuită cu protestele, am văzut şi când eram la Bruxelles, dar de aici la a începe să dai cu pumnii în maşini, a pregăti pietre”, a spus Rovana Plumb, precizând că nu îşi aduce aminte să fi existat vreodată o astfel de atmosferă, în campania electorală.

Ea a continuat: „Eu ştiu că noi ne facem datoria, nu are cine să ne tragă partidul în jos, pentru că nu ne lăsm intimidaţi, nici speriaţi de aceste atitudini”.

