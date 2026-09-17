Rovinari vrea să transporte lignit cu camionul: fără cărbune suficient, Complexul Oltenia s-ar putea închide

Termocentrala Rovinari, ultima unitate energetică de mari dimensiuni din țară, riscă să nu mai poată funcționa cu cele trei grupuri energetice active pe termen lung. Principalele probleme sunt lipsa de personal și insuficiența cărbunelui necesar, spune fostul director general al Complexului Energetic Oltenia (CEO), Daniel Burlan, potrivit publicației locale Actual în Gorj.

„La Rovinari nu se poate merge cu trei grupuri mai mult de câteva zile și pentru că nu sunt oameni, dar mai ales pentru că nu este cărbune”, a explicat Burlan.

Problema aprovizionării cu lignit este accentuată de dificultățile tehnice și de alunecările de teren care au afectat carierele de cărbune din zonă în ultimii ani.

Printre altele, în iunie 2025, o alunecare de teren a avariat linia de transport a cărbunelui către termocentrală, iar în februarie 2026, alte două benzi transportoare au fost scoase din uz din cauza unor noi incidente similare.

Burlan a mai afirmat că situația actuală este rezultatul unor decizii luate în trecut privind carierele Pinoasa și Tismana.

„Faptul că nu există cărbune pentru cele trei grupuri la Rovinari se datorează acestor evenimente din anii trecuți, a modului de lucru și a tehnologiei de lucru de la carierele Pinoasa și Tismana, unde, din păcate, parcă s-a vrut închiderea mai devreme a acestor perimetre”, a subliniat fostul șef al CEO.

O posibilă soluție ar putea fi furnizarea de lignit suplimentar de la Cariera Roșiuța, din zona Motru, însă cantitățile disponibile sunt limitate.

„Este o soluție să aduci cărbune de la Roșiuța, unde prețul cărbunelui este mai mic, iar transportul rutier de la Roșiuța la Rovinari este mai mic decât de la Roșiuța la Turceni pe calea ferată”, a declarat Burlan.

În prezent, CE Oltenia mai operează trei grupuri de 330 MW la Rovinari și unul la Turceni. Deși grupul de la Turceni ar fi trebuit să fie închis până la sfârșitul lunii august 2026, conform angajamentelor asumate prin PNRR, autoritățile române au anunțat că acesta va rămâne operațional cel puțin până la finalul iernii 2027.