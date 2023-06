Imaginile filmate pe malurile ucrainene și rusești ale râului Nipru, unde se afla rezervorul, arată cranii împrăștiate în nămol, unul dintre ele purtând o cască din Al Doilea Război Mondial. Imaginile nu au putut fi verificate în mod independent din cauza luptelor din zonă, precizează publicația britanică.

As flood waters recede in areas near the Nova Kakhovka dam, a skull with a helmet appeared. pic.twitter.com/bt8jx1LutX