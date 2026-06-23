Rusia taie peste un miliard de euro din bugetul drumurilor

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU) a raportat că, printr-un ordin semnat de premierul rus Mihail Mișustin, bugetul destinat întreținerii drumurilor federale va fi redus cu 11 miliarde de ruble (aproximativ 130 de milioane de euro n.r.) în 2026, urmând o scădere suplimentară de 20 miliarde de ruble (236 de milioane de euro n.r.) în 2027. În total, în următorii șase ani, finanțarea pentru lucrările de construcție și reabilitare a drumurilor va fi diminuată cu 100 miliarde de ruble (1,17 miliarde de euro n.r.) pe șase ani.

Aceste reduceri amenință realizarea unui plan de construcție și modernizare a peste 2.000 km de drumuri, punând astfel în pericol conectivitatea regională.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei notează că doar 220 km au reprezentat drumuri complet noi, din 28.000 de km de lucrări raportate în 2025.

Rușii ar putea să repare drumurile pe cont propriu

Mai mult, Duma de Stat a Rusiei analizează o propunere legislativă care ar permite cetățenilor să repare drumurile pe cont propriu, fără a fi sancționați.

În prezent, astfel de acțiuni neautorizate atrag amenzi între 5.000 și 10.000 de ruble (aproximativ 60 – 120 de euro) pentru persoanele fizice și până la 300.000 de ruble (circa 3.500 de euro) pentru entitățile juridice. SZRU a subliniat că aceste măsuri evidențiază transferul treptat al responsabilităților de la autorități către cetățeni, pe fondul deficitului bugetar. Următorul sector afectat ar putea fi cel al locuințelor și utilităților, care deja înregistrează un deficit masiv de finanțare, de 4,5 trilioane de ruble (aproximativ 53 de miliarde de euro), necesar pentru modernizarea infrastructurii.

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