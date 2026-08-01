Explozii în mai multe cartiere din Kiev

Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite. Printre răniți se află și un băiat în vârstă de 17 ani, conform Kyiv Independent. Este al doilea atac major al Rusiei asupra Kievului în doar 48 de ore.

Primele explozii au fost auzite în jurul orei 1:33, ora locală. La scurt timp, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că mai multe rachete balistice lansate de Rusia se îndreaptă spre Kiev.

În următoarele două ore au fost raportate alte serii de explozii, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană încercau să intercepteze rachetele.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, le-a cerut locuitorilor să se adăpostească imediat, avertizând că orașul este ținta unui nou atac.

Kyiv. Another night. Another mass murder.



💔 Nine civilians murdered in a single night.



There are moments when words simply stop existing.



This is one of them.



russia did this.



And the world's inaction helped make it possible. pic.twitter.com/c4PmxqLaDH — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 1, 2026

Oameni prinși sub dărâmături

Atacul a provocat incendii și distrugeri în cel puțin patru districte ale capitalei: Solomianski, Șevcenkivski, Holosiivskyi și Darnîțki.

Districtul Darnîțki a fost cel mai afectat: „Au fost raportate incendii și daune structurale la o clădire administrativă și o clădire comercială. Într-o altă locație, vehicule au luat foc, iar clădiri rezidențiale au fost avariate. Șapte persoane au fost ucise, iar alte 14 au fost rănite, inclusiv doi copii. Pompierii au stins flăcările”, a relatat Serviciul de Urgență de Stat.

Rachetele și resturile acestora au lovit blocuri de locuințe, depozite, o spălătorie auto, o parcare și alte clădiri.

Tonight, Russians attacked Kyiv with ballistic missiles, killing 9 people and injuring 27, including 4 children. Another night of terror. pic.twitter.com/onK9UeXjLb — redhead ophelia 🇺🇦🏳️‍🌈 (@redhead_ophelia) August 1, 2026

În districtul Solomianski, o clădire cu cinci etaje a fost avariată, iar un incendiu a izbucnit în curtea imobilului. Evacuarea locatarilor a fost îngreunată, după ce mai multe persoane au rămas blocate.

„Oamenii sunt prinşi”, a scris Vitali Klitschko pe Telegram.

O situație similară a fost raportată și în districtul Șevcenkivski, unde o clădire s-a prăbușit parțial, iar echipele de intervenție au fost trimise pentru a salva persoanele prinse sub dărâmături.

Cel puțin nouă morți

Potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritățile din Kiev, atacul s-a soldat cu cel puțin nouă morți și 27 de răniți. Toate persoanele rănite au fost transportate la spital.

Russian strikes on Kyiv and air defense activity.



POV 50.489652, 30.528595@GeoConfirmed pic.twitter.com/PHNSPS88KM — 3BM15 (@3_bm15) August 1, 2026

Autoritățile continuă operațiunile de căutare și salvare, iar numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție verifică zonele afectate.

Acesta este al doilea atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei în ultimele 48 de ore, în contextul intensificării bombardamentelor asupra mai multor orașe ucrainene.

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