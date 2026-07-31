Terminal Autonomy produce drone de atac de mare precizie

Compania produce drone de atac de mare precizie, echipate cu sisteme de ghidare rezistente la bruiajul electronic rusesc. Potrivit unei surse apropiate firmei, modelele fabricate la această unitate sunt AQ-400 Scythe şi AQ-100 Bayonet, iar atacul nu a provocat victime.

Conceptul de „terminal autonomy” descrie faza finală a unui atac efectuat de drone kamikaze, în care inteligenţa artificială preia controlul dispozitivului în situația în care comunicaţiile sunt perturbate de bruiaj electronic, explică sursa citată.

Ministerul rus al Apărării a confirmat atacul prin intermediul agenţiei TASS, însă nu a menţionat că fabrica aparţinea unei companii americane. TASS a raportat prezenţa unor „specialişti ai unei companii ucraineano-americane” la locaţie.

„Ruşilor nu le pasă cine deţine instalaţia de producţie. Ea rămâne o ţintă. Nu contează dacă este americană sau aparţine altcuiva”, a spus Anthony Vinci, fost înalt oficial al serviciilor de informaţii americane şi autor al cărţii The Fourth Intelligence Revolution: The Future of Espionage and the Battle to Save America.

Anunțul lui Donald Trump de la începutul lunii iulie

La începutul lunii iulie, Donald Trump, care anterior manifestase rezerve faţă de înarmarea Ucrainei, a anunţat că Statele Unite vor autoriza Ucraina să producă pe plan intern rachete antiaeriene Patriot.

Vinci consideră că acest lucru ar transforma şi astfel de facilităţi în ţinte militare.

„Cred că, dacă rachetele Patriot sau orice alt sistem american ar fi fabricate în Ucraina, ruşii ar lovi instalaţia în care sunt produse”, a spus el.

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