Aproximativ 130 de clădiri au fost avariate, iar exploziile au zguduit orașul pe tot parcursul nopții, determinând mii de locuitori să se adăpostească în stațiile de metrou și adăposturile antiaeriene.

Operațiuni de salvare și bilanț tragic

Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului, a declarat pe Telegram că numărul victimelor ar putea crește, deoarece echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături.

„Echipele de salvare vor lucra fără întrerupere până când toate dărâmăturile vor fi îndepărtate. Din păcate, este posibil să mai fie găsite și alte victime”, a avertizat Tkacenko.

Într-un cartier de la periferia estică a orașului, salvatorii au recuperat cinci cadavre, în timp ce opt persoane sunt încă date dispărute.

Rusia a lansat 74 de rachete şi 496 de drone în timpul nopţii, a declarat forţa aeriană ucraineană. Iuri Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene, a afirmat că numărul rachetelor balistice a fost neobişnuit de mare, iar rata de interceptare a fost scăzută.

Amploarea şi gravitatea distrugerilor pe întreg teritoriul Capitalei au avut puţine precedente chiar şi într-un război aflat acum în al cincilea an. În luna mai, 24 de persoane au murit într-un atac asupra Kievului.

Volodimir Zelenski critică aliații occidentali

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întors de urgență dintr-o vizită oficială în Irlanda pentru a evalua pagubele.

El a vizitat o clădire rezidențială de nouă etaje, distrusă pe jumătate în timpul atacurilor, și a criticat lipsa de reacție a aliaților occidentali în furnizarea sistemelor de apărare aeriană promise.

„Dacă partenerii noștri și-ar fi îndeplinit promisiunile la timp, cred că am fi putut salva astăzi mai multe locuințe și vieți”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că acest subiect va fi crucial la viitorul summit NATO din Turcia, adăugând: „Europa trebuie să dispună de o capacitate proprie suficientă pentru a se apăra împotriva tuturor tipurilor de amenințări, inclusiv împotriva rachetelor balistice rusești”.

Rusia își intensifică atacurile

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, numărul rachetelor balistice utilizate de Rusia în acest atac a fost neobișnuit de mare, iar rata de interceptare a fost scăzută.

Moscova a susținut, printr-un comunicat pe Telegram, că atacurile sale au vizat instalații militare, energetice și aeroporturi din Kiev și alte locații, fiind o reacție la loviturile cu drone efectuate de Ucraina pe teritoriul rus.

Între timp, autoritățile ucrainene au raportat că o rafinărie de petrol din regiunea Nijni Novgorod, Rusia, a fost lovită de un atac care a provocat moartea unei persoane.

Pagube severe și zi de doliu la Kiev

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că vineri va fi zi de doliu în oraș, afectat grav de atacurile rusești.

S-au înregistrat pagube în întregul oraş, care numără aproximativ 3 milioane de locuitori, unele clădiri fiind grav avariate.

Peste 90 de persoane, inclusiv copii și personal medical, au fost rănite. Unele persoane sunt încă prinse sub dărâmături, iar printre clădirile afectate se numără și Institutul Național de Biochimie, al cărui laborator de cercetare a fost complet distrus.

„Aceasta este o catastrofă pentru știința medicală și biologică a Ucrainei”, a declarat biologul Iurii Danilovici.

Reacții internaționale și apeluri la sancțiuni

În urma atacurilor, Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei.

„Astăzi, voi propune sancționarea unui număr mai mare de entități care susțin complexul militar-industrial al Rusiei, ca răspuns la aceste atacuri. Cu cât Moscova atacă mai mult civilii, cu atât trebuie impuse mai multe sancțiuni”, a anunțat ea pe rețeaua socială X.

Totodată, Polonia, membră NATO, a mobilizat temporar avioane de vânătoare ca măsură preventivă, iar Finlanda a instituit o zonă de restricție aeriană temporară în estul Golfului Finlandei.

Katarina Mathernova, ambasadoarea UE în Ucraina, a declarat că „Rusia a dezlănţuit iadul asupra Kievului” peste noapte şi a lovit locuinţele folosite de personalul diplomatic. Diplomaţii au scăpat nevătămaţi, dar bunurile lor au fost avariate în incendiul care a cuprins clădirea, a spus ea.

Zelenski a reiterat că Ucraina dorește să discute despre pace, dar încercările de a negocia cu liderul rus Vladimir Putin au fost respinse.

Liderul ucrainean și oficialii americani au purtat discuții în ultimele zile și speră să abordeze această problemă într-o întâlnire cu fostul președinte american Donald Trump la viitorul summit NATO din Turcia.

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