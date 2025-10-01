Maria Zaharova: „Un eșec global al Occidentului”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie, au adus victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea proeuropeană condusă de Maia Sandu. Rezultatul nu este însă recunoscut de Rusia, care acuză fraude masive și o implicare directă a Occidentului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat scrutinul drept „o rușine” și „un alt eșec global al Occidentului”.

„Totul se curăță în Republica Moldova. Nu este doar o rușine. Este un eșec, un alt eșec occidental, care, la fel ca în România, va intra în analele acestui haos occidental”, a spus Zaharova la postul de radio Sputnik și citată de TASS.

Ea a acuzat guvernul de la Chișinău că a epurat spațiul politic și mediatic și că a recurs la persecuții împotriva opoziției. Mai mult, presa rusă a anunțat de la bun început că opoziția a câștigat alegerile din Moldova.

„Se introduc măsuri punitive și începe persecuția, de la hărțuire până la închisoarea persoanelor care își urmează propria agendă. De aceea sunt persecutați, chiar până la simpla exterminare”, a adăugat Zaharova.

Mai mult, Zaharova a atacat și declarațiile recente ale Maiei Sandu, care spusese că „Georgia a devenit o colonie rusească”. Diplomatul rus a catalogat afirmațiile drept „ordine venite de la curatori occidentali” și a acuzat-o pe Sandu că insultă poporul georgian.



Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Lavrov: „Alegerile au fost frauduloase”

Și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a contestat rezultatul, susținând că voturile alegătorilor au fost manipulate, mai scrie TASS.

„Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit de modul în care voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”, a declarat Lavrov, la reuniunea Clubului Valdai de la Soci.

El a reiterat că Maia Sandu „a fost mult timp purtătoarea de cuvânt a retoricii antiruse”.

Critici dure și comparații cu Franța

Zaharova a mers mai departe, comparând situația opoziției din Republica Moldova cu cea a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, despre care a spus că a fost „persecutat politic”.

„Am o comparație, o capcană de șoareci politică. Oamenii au fost atrași cu promisiunea democrației, iar apoi au fost prinși și pedepsiți cu aceeași schemă: șapte ani pentru toată lumea”, a spus Zaharova, referindu-se la condamnările aplicate unor lideri ai opoziției moldovene.

Rezultatele alegerilor din Moldova

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, PAS a câștigat 55 de mandate din cele 101 din Parlament. Blocul Patriotic a obținut 26 de locuri, blocul Alternativ – 8 locuri, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă, câte 6 locuri fiecare.

Blocul „Victoriei” nu a fost admis la scrutin. Opoziția a anunțat deja că va contesta rezultatele, acuzând încălcări majore ale drepturilor alegătorilor, în timp ce autoritățile de la Chișinău le-au considerat nesemnificative.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE