Benzină din India este adusă prin Egipt printr-o companie sancționată de UE

Compania indiană Nayara Energy Ltd., susținută de Rosneft, cel mai mare producător de petrol al Rusiei, a livrat 42.000 de tone de benzină din Vadinar, India, către Rusia, printr-un punct de transfer din portul Damietta, Egipt. Transportul a fost realizat cu ajutorul unei flote navale cu legături rusești. Nayara este sub sancțiuni ale Uniunii Europene din iulie 2025, conform Bloomberg.

Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor ruse au făcut ravagii

Campania de 40 de zile a Ucrainei, concepută pentru „slăbirea elementelor cheie ale mașinii militare ruse”, a redus capacitatea de procesare a țițeiului în Rusia cu aproximativ o treime sub așteptările sezoniere. „Importurile din țări mai îndepărtate, precum India, subliniază gravitatea dezechilibrului intern de benzină”, a declarat Sumit Ritolia, analist principal la Kpler.

Datele arată că mai multe transporturi din India sunt în drum spre Rusia. Două tancuri petroliere au părăsit Vadinar pe 6 și 13 iulie, efectuând transferuri similare în portul Damietta, înainte de a se îndrepta spre destinația finală.

O rafinărie Rosneft din Rusia, aflată la 6.000 de kilometri de Ucraina, a fost cuprinsă de flăcări marți

Un incendiu al cărui motiv rămâne necunoscut a izbucnit la un echipament auxiliar al rafinăriei Komsomolsk din regiunea Khabarovsk – o filială Rosneft aflată la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dincolo de raza dronelor sau rachetelor ucrainene cunoscute -, fără a se înregistra victime, conform site-ul rus independent Meduza și agenției TASS.

În timp ce imaginile cu flăcările au fost rapid distribuite pe canalele ucrainene de Telegram fără o confirmare clară dacă a fost vorba despre un accident, o lovitură sau un sabotaj, armata ucraineană a revendicat ulterior atacuri asupra altor două rafinării rusești, situate în regiunile Orenburg și Voronej, potrivit Kyiv Independent.

Producția de petrol a Rusiei este grav afectată

Forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimii doi ani, forțând suspendări operaționale și agravând o penurie de combustibil la nivel național.

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, iar acest lucru i-ar putea afecta capacitatea de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Profitul gigantului Rosneft s-a prăbușit

Gigantul petrolier rus Rosneft a raportat o scădere dramatică a profitului net cu 73% pentru anul trecut, ajungând la doar 293 de miliarde de ruble (3,6 miliarde de dolari), relatează The Kyiv Independent. Într-un comunicat emis pe 31 martie, directorul general al companiei, Igor Sechin, a descris anul 2025 drept epicentrul unei „furtuni perfecte” pentru industria petrolieră rusă, care a trebuit să navigheze printre condiții macroeconomice și de piață complet nefavorabile.