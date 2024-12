„Ca răspuns la închiderea, pe 30 noiembrie, (…) a Consulatului General al Rusiei la Poznan, partea rusă îşi retrage, începând de la 10 ianuarie 2025, consimţământul cu privire la funcţionarea Consulatului General al Poloniei la Sankt-Petersburg”, se arată într-un comunicat al MAE de la Moscova.

MAE rus a anunțat totodată expulzarea a trei angajați ai Consulatului General al Poloniei de la Sankt Petersburg.

Rusia își motivează aceste gesturi sub acuzația că Polonia duce o „politică ostilă” împotriva sa și îi dorește o „înfrângere strategică”.

La 22 octombrie, Varşovia a dispus închiderea Consulatului General al Rusiei de la Poznan din cauza tentativelor acesteia de „sabotaj împotriva Poloniei şi ţărilor aliate”.

Purtătoarea de cuvânt a diplomţaiei ruse, Maria Zaharova, a promis atunci un „răspuns dureros”.

Odată cu primirea înștiințării privind închiderea Consulatului General de la Sankt Petersburg, MAE de la Varșovia a transmis că va închide toate misiunile diplomatice rusești din Polonia dacă Moscova își va continua activitățile „teroriste”.

Russia's foreign ministry ordered the Polish consulate in Saint Petersburg to close in retaliation for Poland shutting the Russian consulate in the Polish city of Poznan. Three diplomats were declared persona non grata – they are obliged to leave the Russian territory.



