Anterior, Rusia a încercat să submineze sistemul de susținere a vieții în orașele ucrainene în principal prin distrugerea infrastructurii energetice. Iarna trecută, când temperaturile coborau până la – 20 de grade Celsius, rușii își direcționau rachetele spre instalațiile electrice și energetice, provocând întreruperi de încălzire și de gaze.

Rușii atacă deliberat depozitele de alimente și piețele

Acum, în toiul verii, rușii atacă piețele agroalimentare, depozitele de alimente și platformele logistice. Pe 5 august, rachete rusești au lovit cel puțin patru depozite ale unui furnizor de supermarketuri, ucigând șase muncitori și perturbând grav aprovizionarea mai multor magazine. Impactul a fost resimțit în principal la Kiev, dar și în orașe mai îndepărtate, cum ar fi Zaporojie.

Joi dimineață, Rusia a lovit din nou depozite de alimente din apropierea capitalei Ucrainei. Pentru ucraineni, în special pentru cei vârstnici, penuria de alimente stârnește amintiri dureroase despre perioade dificile și tragice din istorie – de la Holodomorul (Marea Foamete) de la începutul anilor 30, orchestrat de dictatorul de la Kremlin Iosif Visarionovici Stalin, până la lipsurile la scară largă din ultimii ani ai stăpânirii sovietice.

„Este un coșmar, un coșmar absolut”, suspină Nina Kiriciuk, în vârstă de 67 de ani, în timpul unui dialog cu The New York Times într-un supermarket Silpo, unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Ucraina, cu peste 300 de unități în 60 de orașe. „Sunt îngrozită. Am vrut să cumpăr zahăr, dar nu mai există. Și acolo un întreg raion este complet gol”, mărturisește ea.

Ucrainenii încep să recapete obiceiul proviziilor

Pentru Olga Sliusarenko, în vârstă de 76 de ani, aprovizionarea este un obicei înrădăcinat. „Pot să rezist o lună întreagă fără să cumpăr nimic altceva decât pâine”, spune ea.

Alții abia au început să se aprovizioneze cu conserve, zahăr, paste și făină, deoarece magazinele alimentare au rămas deschise până acum, în pofida războiului.

Forțele Armate Ucrainene bombardează la rândul lor, de peste o lună, depozite din Rusia, dar acestea aparțin companiei de vânzări online Wildberries și depozitează produse nealimentare, inclusiv articole pentru armata rusă.

Ucraina nu se mai poate apăra de rachete balistice rusești

Ucraina nu se poate apăra în prezent de rachetele balistice rusești, deoarece nu mai are sisteme Patriot capabile să le intercepteze. Prin urmare, aproape fiecare dimineață începe cu relatări despre atacuri asupra clădirilor rezidențiale din Ucraina și civili uciși.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, rușii au lovit 4.000 de blocuri de locuințe din Kiev din totalul de 12.000, adică una din trei clădiri colective de locuit din capitala Ucrainei. El spune că doar adăposturile speciale antibombardamente pot salva populația de rachetele rusești, dar Kievul nu are suficiente spații de acest fel.

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