Un elev din Focșani a obținut un punctaj aproape perfect la Olimpiada Internațională de Limba Engleză

Un elev de la Colegiul Național Unirea din Focșani a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Internațională de Limba Engleză - IELO 2026, competiție organizată la Suceava și la care participă elevi din 14 țări.

Mihai Șurubaru, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Unirea din Focșani, a obținut 99,5 puncte din 100 posibile, potrivit rezultatelor inițiale, la Olimpiada Internațională de Limba Engleză - IELO 2026.

A patra ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză are loc la Suceava, în perioada 6-12 septembrie 2026.

Performanța elevului din Focșani s-a remarcat în cadrul probelor individuale ale competiției internaționale.

IELO 2026 include probe precum Use of English și Integrated Skills, care presupune evaluarea competențelor de Listening și Writing.

Punctajul de 99,5 din 100 îl plasează pe Mihai Șurubaru printre cel mai bine pregătiți participanți ai competiției.

Rezultatul a fost anunțat de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, care a descris performanța drept una excepțională pentru județ.

„Conform rezultatelor inițiale, Mihai Șurubaru, elev în clasa a XI-a, la Colegiul Național «Unirea» din Focșani, a obținut 99,5 puncte din 100 posibile. În cadrul probelor individuale, competiția cuprinde Use of English și Integrated Skills (Listening and Writing)”, a transmis Inspectoratul Școlar Vrancea.

Olimpiada Internațională de Limba Engleză are și o componentă pe echipe.

Mihai Șurubaru a reprezentat România în echipa de nivel C1, care a contribuit la clasarea lotului României pe primul loc în competiția pe echipe.

„De asemenea, IELO include o secțiune pe echipe, Mihai reprezentând România în cadrul echipei de nivel C1, care a contribuit la clasarea lotului României pe primul loc”.

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea consideră rezultatul lui Mihai Șurubaru o performanță deosebită pentru învățământul din județ.

„Rezultatul său reprezintă o performanță deosebită pentru învățământul vrâncean și este rodul talentului, al muncii susținute și al pregătirii constante. Felicitări!”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.