„Nu intenționăm să atacăm nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Iar dacă Europa va decide să își pună în aplicare amenințările de a se pregăti pentru război împotriva noastră și va începe să atace Rusia, președintele a spus clar că, din partea noastră, nu va fi vorba despre o operațiune militară specială, ci despre un răspuns militar de amploare, folosind toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare relevante”, a afirmat Serghei Lavrov, într-un interviu acordat emisiunii săptămânale Itogi Nedely, difuzată de postul de televiziune NTV.

În cadrul conferinței sale de presă de la finalul anului, care a avut loc la sfârșitul lunii decembrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu se află în război cu Occidentul, ci că Occidentul poartă un război împotriva Rusiei prin intermediul naționaliștilor ucraineni.

El a subliniat anterior că Rusia nu a dorit niciodată să lupte împotriva Europei. Totodată, a avertizat că, dacă Europa va decide să declanșeze un război împotriva Rusiei, nu trebuie să existe nicio îndoială că Rusia este pregătită să riposteze imediat.