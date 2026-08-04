Pentru a-și menține bazele militare în Siria după prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad, Rusia a crescut livrările de petrol.

În prezent, administrația Trump caută să crească presiunile asupra regimului de la Moscova și să-i limiteze influența în Orientul Mijlociu. Prin urmare, în timpul negocierilor pentru ridicarea ultimelor sancțiuni, care ar elimina Siria de pe lista statelor ce sponsorizează terorismul, statut atribuit de SUA începând cu 1979, Washingtonul a cerut Damascului să reducă semnificativ importurile de petrol rusesc și a primit un astfel de angajament, dezvăluie Reuters, care citează un oficial american și o altă sursă familiarizată cu situația.

Administrația Trump nu a făcut din aceasta o precondiție explicită pentru ridicarea sancțiunilor. Cu toate acestea, o sursă siriană informată cu negocierile a declarat pentru Reuters că americanii au transmis că oprirea achizițiilor de petrol rusesc ar „crește șansele de a ridica rapid și fără probleme desemnarea de stat sponsor al terorismului”. Damascul a răspuns că este dispus să renunțe la petrolul rusesc, întrucât poate găsi alte surse de aprovizionare.

Rusia a crescut livrările de petrol în Siria pentru a menține acolo o bază navală și o bază aeriană

În pofida ridicării majorității sancțiunilor occidentale în urma schimbării regimului în Siria, practic nimeni în afară de Rusia nu este dispus să vândă petrol acestei țări din cauza prezenței sale pe lista țărilor care sponsorizează terorismul. În schimb, Rusia și-a mărit livrările cu 75% în acest an, la aproximativ 60.000 de barili pe zi, în scopul de a-și menține bazele militare.

Potrivit unei surse siriene, țara sa se bazează pe petrolul rusesc din necesitate, nu din proprie voință. Oficialii sirieni le-au spus frecvent omologilor americani că pur și simplu nu au alternative, dar le-ar avea dacă țara lor nu ar mai figura pe lista țărilor care sponsorizează terorismul.

Damascul caută soluții pentru a înlocui petrolul rusesc

Un reprezentant al sectorului energetic sirian a declarat pentru Reuters că Damascul caută deja noi furnizori și că urmează să aibă loc „schimbări radicale” în acest sens.

De exemplu, liderul sirian Ahmed al-Sharaa a recunoscut recent că discută cu Statele Unite despre acorduri de investiții în domeniul energetic care implică și alte țări din Orientul Mijlociu pentru a relansa un oleoduct din Irak către porturile mediteraneene din Siria și Liban ca rută alternativă la Strâmtoarea Ormuz.

Liderul sirian nu a oferit detalii, dar a confirmat că este vorba despre reabilitarea vechiului proiect Kirkuk-Baniyas, care datează de la începutul anilor 1950. Pe lângă Baniyas, un alt obiectiv avut în vedere este relansarea conductei care leagă Kirkuk de Tripoli, în nordul Libanului.

Pentagonul, solicitat de Congresul SUA să elimine prezența militară rusă în Siria

Pe 8 iulie, președintele american Donald Trump a notificat Congresul în legătură cu intenția sa de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul. Deși această decizie nu are legătură directă cu Rusia, Washingtonul a precizat recent că dorește să slăbească legăturile Moscovei cu Damascul. De altfel, Congresul SUA a instruit Pentagonul să analizeze opțiuni în vederea reducerii influenței Rusiei și retragerii ei din baza navală Tartus și din baza aeriană Khmeimim, ambele situate în vestul Siriei.

În același timp, singura rafinărie de petrol din Georgia, situată la Kulevi, a anunțat că va trece în întregime la țiței din Kazahstan și Libia. Rafinăria renunță la petrolul rusesc pentru a nu mai fi afectată de sancțiunile impuse de UE împotriva Rusiei.

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