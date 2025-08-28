„Un nivel ridicat de încredere strategică reciprocă”

Submarinele au patrulat în Marea Japoniei și Marea Chinei de Est, se arată în comunicat. China nu a confirmat patrula, dar publicația de stat Global Times a menționat -o într-un raport de miercuri, citând rapoartele rusești.

„Prima patrulă comună de submarine a indicat un nivel ridicat de încredere strategică reciprocă între China și Rusia. Menținerea contactului între submarine necesită nu doar o expertiză tehnică mai mare, ci și schimburi mai aprofundate”, a declarat Zhang Junshe, expert militar chinez, citat de Global Times.

„Prin exerciții și patrule comune, Marina chineză și rusă își sporesc constant capacitățile de a proteja în comun securitatea și stabilitatea maritimă”, a declarat Zhang pentru Global Times.

Zece nave de război

China și Rusia și-au intensificat cooperarea militară în ultimii ani.

În 2021, într-o călătorie considerată prima patrulă navală comună China-Rusia în Pacificul de Vest, o flotilă formată din 10 nave de război chineze și rusești a efectuat o circumnavigație a insulei principale a Japoniei.

Patrulele comune au avut loc anual de atunci.

Agenția TASS a relatat miercuri că scopul patrulelor „este de a consolida cooperarea navală dintre cele două țări, de a asigura pacea și stabilitatea în regiunea Asia-Pacific, de a monitoriza zona maritimă și de a proteja facilitățile economice maritime rusești și chineze”.

Beijingul și Moscova și-au extins, de asemenea, gama de cooperare. Patrulele aeriene și maritime comune au avut loc în largul Alaskăi din 2023, inclusiv o patrulă comună cu patru nave ale Gărzii de Coastă chineze și două nave ale Gărzii de Frontieră rusești care patrulau în Marea Bering, anul trecut, potrivit unui comunicat al Gărzii de Coastă a SUA.

Zboruri neobișnuite

Într-o acțiune separată, Garda de Coastă a SUA a declarat la începutul acestei luni că monitorizează activitățile a cinci nave de cercetare chineze în apele arctice americane.

Între timp, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a răspuns la cel puțin patru zboruri ale avioanelor de supraveghere rusești în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska în ultima săptămână, conform declarațiilor comandamentului.

„Această activitate rusească în ADIZ-ul din Alaska are loc în mod regulat și nu este considerată o amenințare”, se arată într-un comunicat al NORAD.

Însă o analiză a comunicatelor NORAD arată că patru zboruri într-o săptămână sunt neobișnuite. Avioanele rusești au fost urmărite în ADIZ în cazuri izolate în iulie și aprilie și de două ori în februarie anul acesta, conform declarațiilor NORAD.

