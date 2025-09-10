Budanov a declarat că Rusia pregătește un program amplu de dezvoltare a armamentului până în 2037., „cel mai extins program din anii ‘80 încoace”.

Potrivit lui Budanov, bugetul estimat pentru reînarmarea Rusiei este de aproximativ 1,2 trilioane de dolari.

„Chiar dacă nu-și vor îndeplini complet planurile, și 50% din această sumă reprezintă o sumă enormă”, a subliniat șeful GUR.

Generalul consideră că Rusia reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru țările europene „Spre anul 2030,va fi o realitate absolută”, a avertizat Budanov.

Anul 2030 fiind „punctul de cotitură” de la care Kremlinul va putea trece la „acțiuni ofensive” împotriva Europei.

Budanov nu a precizat care ar fi ținta Moscovei, deși analiștii și experții militari atrag de mai multă vreme asupra pericolului unei incursiuni a armatei ruse prin coridorul Suwalki, cu scopul de a ocupa teritoriul țărilor baltice.

În plus, Rusia ar putea ordona o nouă mobilizare, deși încearcă să evite acest lucru deocamdată. „Din păcate, este o amenințare serioasă. Va fi dureroasă pentru Federația Rusă, dar este realistă”, a explicat generalul.

Budanov a reamintit că războiul durează deja de 12 ani, din 2014, când Rusia a anexat Crimeea: „După 12 ani, orice forțe armate se epuizează într-un fel sau altul. Pe de altă parte, experiența pe care o avem noi și ei nu o mai are nimeni altcineva în prezent”.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Declarațiile lui Budanov vin în contextul în care Vladimir Putin a anunțat încă din 2018 dezvoltarea a șase arme supermoderne, în special rachete care nu pot fi oprite de apărarea antiaeriană.

În noapre de marți spre miercuri, 10 septembrie, Polonia a doborât drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE