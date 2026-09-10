Cel puţin cinci persoane au fost ucise, iar alte 67 rănite în urma unui atac aerian efectuat de Rusia asupra unui centru comercial din orașul Pavlohrad, situat în partea central-estică a Ucrainei, relatează AFP și Ukrainska Pravda.

„În urmă cu aproximativ o oră, ruşii au lovit un centru comercial situat în centrul oraşului Pavlohrad, în plină zi, în timp ce străzile erau aglomerate”, a denunțat ministrul ucrainean de Interne Ivan Vîhivskîi într-o postare făcută pe Telegram după-amiază.

„Lucrez la locul unui atac inamic din Pavlohrad. Dronele rusești au distrus magazine, pavilioane comerciale și mașini. O parte a unei străzi din centrul orașului a fost practic distrusă. 90% dintre clădirile avariate erau comerciale. Din păcate, cinci persoane au fost ucise”, a declarat și guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja.

Potrivit oficialului regional ucrainean, bilanțul atacului era de cinci morți și 67 de răniți în jurul orei locale 18:00. Cei 67 de răniți au fost transportați la spital, iar printre ei se află opt copii.

Rusia a mai atacat în ultimele luni centre comerciale din Ucraina. Miercuri, cel puțin doi oameni au fost uciși în urma unui atac asupra unui centru comercial din Sumî, în nord-estul Ucrainei.