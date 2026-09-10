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Cel puţin cinci persoane au fost ucise, iar alte 67 rănite în urma unui atac aerian efectuat de Rusia asupra unui centru comercial din orașul Pavlohrad, situat în partea central-estică a Ucrainei, relatează AFP și Ukrainska Pravda.
„În urmă cu aproximativ o oră, ruşii au lovit un centru comercial situat în centrul oraşului Pavlohrad, în plină zi, în timp ce străzile erau aglomerate”, a denunțat ministrul ucrainean de Interne Ivan Vîhivskîi într-o postare făcută pe Telegram după-amiază.
„Lucrez la locul unui atac inamic din Pavlohrad. Dronele rusești au distrus magazine, pavilioane comerciale și mașini. O parte a unei străzi din centrul orașului a fost practic distrusă. 90% dintre clădirile avariate erau comerciale. Din păcate, cinci persoane au fost ucise”, a declarat și guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja.
Potrivit oficialului regional ucrainean, bilanțul atacului era de cinci morți și 67 de răniți în jurul orei locale 18:00. Cei 67 de răniți au fost transportați la spital, iar printre ei se află opt copii.
Rusia a mai atacat în ultimele luni centre comerciale din Ucraina. Miercuri, cel puțin doi oameni au fost uciși în urma unui atac asupra unui centru comercial din Sumî, în nord-estul Ucrainei.
Unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultima lună s-a produs pe 22 august, când rușii au efectuat un dublu atac asupra unui mall din Krivîi Rîh, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Cel puțin 19 oameni au fost uciși atunci, iar peste 130 răniți, printre care 23 de copii.